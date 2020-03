Crédito: Pornchai Kittiwongsakul/Contacto

Las competencias se cancelan, los grandes eventos ya anunciaron su postergación, las proyecciones del avance del coronavirus hablan de meses y meses para salir de la pandemia, sin embargo, la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 todavía sigue en pie . Ante este escenario extraordinario, el Comité Olímpico Internacional apenas se limitó a decir respecto a la multiplicación en el mundo del COVID 19 y la organización de la cita olímpica: "No hay una solución ideal en esta situación. Es una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales. El COI está decidido a encontrar una solución que tenga el menor impacto en los deportistas, protegiendo la integridad de la competición y la salud de los atletas", declaró un portavoz del COI

Si bien el martes último desde el COI se había manifestado que "no era necesario tomar medidas radicales", este miércoles se reunieron en Suiza el presidente del Comité Olímpico ( Thomas Bach) , los Comités Olímpicos nacionales (CNO) y representantes de los deportistas. Según se supo, los deportistas, preocupados por su salud y algunos de ellos sin haber podido clasificarse debido a la cancelación de numerosas pruebas, abogan en su mayor parte por una decisión rápida del COI y en muchos casos por el aplazamiento de los Juegos.

Thomas Bach, presidente del Comité Olimpico Internacional. Fuente: Archivo

El plusmarquista mundial de decatlón, el francés Kevin Mayer, gran aspirante al título olímpico en Tokio, declaró al diario deportivo Le Equipe que le gustaría "que aplazaran los Juegos, si no que los anularan". La ex jugadora de hockey sobre hielo Hayley Wickenheiser , miembro del COI, calificó de "insensible e irresponsable" la posición de su organización y agregó: "Esta crisis es más grande que los Juegos Olímpicos. No sabemos qué pasará en las próximas 24 horas, menos todavía en tres meses. Como miembro del COI, médica y participante en seis Juegos Olímpicos, clasifico la decisión de mantener en pie los Juegos como irresponsable ", afirmó la deportista en Globo Esporte.

En una declaración transmitida a la agencia AFP, un portavoz del COI señaló que "no hay solución ideal" en un momento así y señaló que el COI está "decidido a encontrar una solución que tenga el menor impacto en los deportistas, protegiendo la integridad de la competición y la salud de los atletas".

Dos personas utilizan barbijos cerca del Museo Nacional Olímpico en Tokio. Fuente: Archivo - Crédito: AP

El COI explicó que únicamente el 57% de los casi 11.000 deportistas que deberían participar en los Juegos de Tokio están clasificados para la cita. Para el 43% de plazas restantes, la instancia señaló que trabaja con las federaciones internacionales para realizar "las modificaciones prácticas necesarias a sus sistemas de clasificación respectivos".