Tokio 2020. Las perlitas olímpicas del día: el tropezón que fue caída y la clavadista que se arrepintió

Tokio 2020 regala momentos insólitos y situaciones muy curiosas con las que ningún atleta sueña que le pasen en unos Juegos Olímpicos. Aquí, un repaso de escenas de una nueva jornada.

Dura caída en los 400 metros con vallas

Se acabó el sueño para la británica Jessi Knight, que no logró terminar los 400 metros en Tokio 2020 y fue una de las atletas protagonistas de la jornada olímpica de este sábado. Toda una vida dedicada a saltar vallas en la pista de atletismo, tuvo una jornada para el olvido. Mientras avanzaba a toda velocidad por el carril número dos para enfrentar y saltar la primera valla, se tropezó y no pudo continuar la carrera. Lo positivo fue que no sufrió ninguna lesión. Jessi Knight, que además de ser atleta es profesora de primaria en un colegio, reconoció siempre que no le importa cómo le vaya en su temporada en el atletismo, ella no dejará de dar clases porque eso le ofrece una “sana distracción”. Esperará su revancha en París 2024.

La británica Jessie Knight cae durante las eliminatorias femeninas de 400 metros con vallas.. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Un clavado de 0 puntos en el salto de trampolín

En las semifinales en el trampolín de 3 metros, la canadiense Pamela Ware también vivió un sábado para el olvido: hizo un clavado de 0 puntos y perdió toda oportunidad de pelear por las medallas. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Ware se arrepintió en el último segundo de realizar su salto, situación que le hizo caer a la piscina y no sumar ningún punto.

Ware se había subido a la plataforma de tres metros con la ilusión de pasar a la ronda final, donde era una de las candidatas. Para lograrlo tenía que realizar una buena ejecución. Una vez finalizado el cuarto salto, se ubicaba en el noveno lugar, con 245.10 puntos. Con una buena ejecución avanzaba a la próxima ronda. Sin embargo, vivió una verdadera pesadilla. Recorrió el trampolín, dio un par de saltos, llegó al borde, pero decidió no tomar impulso y se cayó al agua con un gesto de decepción. La deportista de 28 años intentó un salto en retroceso de una y media vuelta, combinado con tres giros y medio, pero cayó sin realizar nada de acrobacia. Los jueces evaluaron su desempeño con puntaje nulo y quedó eliminada de la final.

La canadiense Pamela Ware realizó una inmersión fallida, durante la semifinal de salto de trampolín de 3 m femenino. OLI SCARFF - AFP

Otro clavado de cero

En su tercer salto en la prueba preliminar, la clavadista mexicana Arantxa Chávez tampoco vivió una buena jornada. No logró pisar de manera correcta la tabla y perdió el equilibrio. Después de eso, tuvo que tirarse al agua y esperar que los jueces no le dieran puntuación. Con ese panorama, le fue imposible clasificarse a la ronda final. “Estaba tranquila, pero caí mal en la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado. Me siento muy mal, muy triste. Entrené mucho, pero las circunstancias no se dieron y estoy devastada”, reconoció luego de realizar el salto fallido.

LA NACION