Tokio 2020. Las emociones de Leandro Tolini, el especialista de los goles tranquilizadores para la defensa del oro olímpico de los Leones

TOKIO.- “¡Muchachos, hay que seguir igual que en Río: estamos a un partido de pelear por una medalla! Disciplina y concentración: ¡Hay que seguiiir!”. El head coach Carlos Retegui gritaba disfónico tras la goleada por 4 a 1 ante Nueva Zelanda y el consecuente pase a los cuartos de final. Y entre medio de esa sudorosa y apretada ronda de Leones encontraba un hueco Leandro Tolini, el principal tirador de córners cortos del equipo, cuyos tantos traen un efecto tranquilizador. Porque su tercer gol ante los Black Sticks llegó en el momento justo para terminar de aplomarse en la cancha, en un desafío a todo o nada. Así se encaminó aquella victoria necesaria, emotiva y tan necesaria.

“Es un laburo de todos, los delanteros corren como locos para recuperar la pelota, los delanteros se la pasan siguiendo gente…”, suspiraba Tolini, en su radiografía más visceral de una selección a la que todo le cuesta mucho, pero que vive enceguecida en su afán de defender el oro de Río 2016 hasta las últimas consecuencias. En este loco certamen de hockey sobre césped de Tokio 2020, en el que cualquiera parece poder ganarle a cualquiera, la Argentina tiene por delante el duelo de cuartos ante Alemania, este sábado a las 21.30 de nuestro país. Tan desconcertante es el torneo que los alemanes perdieron 4-3 ante el débil Sudáfrica en uno de los encuentros del Grupo B, un resultado que no estaba en los planes de nadie. Por este motivo, no se avizora un favorito en la próxima estación de los Leones.

El equipo argentino marca su tercer gol ante Nueva Zelanda: la especialidad de Leandro Tolini, el córner corto. Santiago filipuzzi

Al compás del disfrute de sus primeros Juegos Olímpicos, Tolini, de 31 años se las arregla para transformar cortos en goles: además de aquella conquista frente a Nueva Zelanda, convirtió el primero frente a Japón (2-1) y también festejó en la caída ante Australia por 5-2. Luego de la deserción del equipo del especialista Gonzalo Peillat, el defensor del HC Tilburg de los Países Bajos fue ganándose un espacio en la selección y acaparando las mayores responsabilidades en el córner. Y como buen “rutinario” de esta mecánica, se anima a soltar una de sus muchas cábalas. “Cuando voy a tirar el córner corto, siempre piso con el pie derecho la línea de 25 yardas”, confiesa.

Todo tirador necesita un respaldo, un grupo de gente que deposite las fichas en él para las jugadas fijas. En Tokio, sus arrastradas reciben el crédito necesario: “Es fundamental la confianza que me tiene el equipo y el cuerpo técnico para que cuando me toca tirar los córners, poder hacerlos. Y después, todo consiste en sumar minutos, completar buenos partidos y convertir goles”, comenta el campeón panamericano en Lima 2019 y de habitual participación cada vez que se disputó la Pro-League.

Tolini vive un sueño, pero jura que no quiere sacar la mira del objetivo. “La Villa te lleva a volverte loco y a mirar para todos lados, pero trato de mantener el foco en el hockey y en analizar al equipo en videos. Los vemos junto con mis compañeros en una habitación, por supuesto todos con barbijo”. Justamente, los protocolos se entrometen en esta campaña que pretende concluir en el podio: “Tratamos de mantener nuestra burbuja, porque en la Villa te cruzás con todos. Hay que mantener todos los recaudos, lógicamente cada uno con su propio mate. Después, las distintas precauciones: cuando vamos a comer nos colocamos guantes y nos sentamos en mesas con separadores de blindex. Nos hacen los testeos todas las mañanas y no nos juntamos con nadie. Compartimos el edificio con los italianos, pero no nos subimos en el ascensor con ellos. Si bien estamos vacunados, son las prevenciones que debemos tener porque sabemos que te podés agarrar el virus de cualquier manera”.

Abrazo de Leones: ahora se viene el cruce con Alemania. Santiago Filipuzzi /Enviado especial - LA NACION

En este renovado grupo de Leones ingresa en el rubro de los más tranquilos, pero también es alegre y optimista, siempre con buena energía. El “Lobo”, surgido en Banade, vivió una experiencia muy fuerte en abril del año pasado, durante los primeros meses de la pandemia. De repente, la liga belga de la que formaba parte se detuvo por el coronavirus y empezó a inquietarse: no encontraba respuestas en el club Gantoise. Estuvo unos 45 días varado en Bélgica sin poder conseguir un pasaje para volver a la Argentina pero, sin que él lo supiera, la mujer -embarazada de su primera hija- contactó a la embajada belga para contar su situación y logró que se subiera a un vuelo de repatriación desde París. Una historia con un feliz reencuentro.

“Me tocó ser un repatriado, nunca en mi vida me lo hubiese imaginado. Fue un mes y medio de espera que pareció una eternidad al tener a la familia lejos, sintiendo preocupación a cada instante por ellos y sin tener fecha de regreso. También aprendí mucho sobre mí, a enfrentar mis miedos y manejar esa ansiedad que tanto me caracteriza. Escuchaba las noticias de cancelación de vuelos, de gente varada... y mientras tanto una panza que crecía me esperaba en Argentina”.

Finalmente, Tolini dejó de ver el progreso del embarazo de su mujer Emilia por videollamada y despejó la incertidumbre de no saber cuándo iba a poder juntarse con mi familia. Cuando llegó a la Argentina se aisló en la casa de sus padres, en un quincho continuo con habitación y baño propios. Hoy, está encarrilado en este sueño de Leones y convencido de que realmente se puede seguir luchando hasta el final, más allá de que el equipo sufrió la falta de partidos internacionales en este último año y medio.

La lejanía geográfica de la Argentina favoreció a un aislamiento competitivo aún mayor, pero Tolini prefiere pensar en el hoy: “Tenemos lo nuestro, vamos a dar pelea partido a partido. Lo que nos faltaba ya lo tuvimos ante Nueva Zelanda, que era atacar más y conseguir más córners. Porque después, defensivamente somos unas bestias, corremos todo el partido y no damos por perdida ninguna pelota. Esa era nuestra fortaleza y vamos por más”.