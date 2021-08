Tokio 2020: las zapatillas que baten los récords mundiales despertaron una enorme polémica

La final de los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está considerada como una de las mejores carreras en la historia del atletismo moderno. Tanto el vencedor de la prueba como su escolta batieron el récord mundial. Y esta inesperada situación desató la polémica porque todo el mundo del deporte apuntó contra la tecnología utilizada en las zapatillas.

El noruego Karsten Warholm completó los 400 metros con vallas en apenas 45.94 segundos y se convirtió en el primer hombre en bajar los 46 segundos, mientras que el estadounidense Rai Benjamin terminó segundo con un tiempo de 46.17 segundos.

A comienzos de año, la marca que aún estaba vigente para la prueba era de 46.78 y había sido establecida por el norteamericano Kevin Young en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Hace algunos meses, en una competencia celebrada en Oslo, Warholm completó el trazado en 46.70 segundos y volvió a repetir la hazaña esta semana cuando rompió su propia marca en Tokio.

Usain Bolt fue uno de los que había expresado su descontento con la tecnología de las zapatillas antes del inicio de los Juegos Olímpicos Reuters

Sumado a los increíbles tiempos de Warholm y Benjamin, el brasileño Alison Dos Santos, quien se quedó con la medalla de bronce en Tokio, batió el récord sudamericano y registró un tiempo de 46.72 segundos.

Teniendo en cuenta estos resultados, una pregunta comenzó a sobrevolar en el mundo del atletismo: ¿Cómo un récord que llevaba casi 30 años de vigencia pudo ser quebrado en el último año al menos cuatro veces?

Los tiempos establecidos en este 2021 generaron una enorme polémica y desataron el debate porque todas las miradas apuntaron contra la tecnología utilizada en el calzado. Uno de los que había expresado su descontento antes del inicio de los Juegos Olímpicos fue Usain Bolt.

El velocista jamaiquino había advertido que esta insólita situación iba a ocurrir y criticó a las autoridades porque durante su tiempo de actividad, esta nueva tecnología estaba prohibida para las distancias cortas. En una entrevista al periódico británico The Guardian, Bolt había revelado que con la ayuda de la ciencia aplicada en el calzado “hubiese sido mucho más rápido” y que los 100 metros los hubiese completado “por debajo de 9,5 segundos seguro”.

“Cuando me lo dijeron no podía creer que esto fuera a lo que habíamos llegado. Que realmente estamos ajustando las puntas a un nivel en el que ahora les están dando a los atletas una ventaja para correr aún más rápido. Es extraño e injusto para muchos atletas porque sé que en el pasado los fabricantes realmente lo intentaron y el organismo rector dijo: ‘No, no se puede’”, afirmó Bolt, quien posee ocho medallas de oro olímpicas y 12 títulos mundiales.

El propio Warholm, quien estableció dos marcas históricas este año, fue muy crítico con respecto a las nuevas zapatillas creadas por la marca Nike. “Si ponés un trampolín allí, creo que es una m... Le quita credibilidad a nuestro deporte. No veo por qué deberían poner algo debajo de una zapatilla de carrera”, dijo a la agencia de noticias AFP.

Según la mirada del noruego, el gran problema está en las zapatillas Nike Air Zoom Maxfly que utilizó su rival Benjamin, quien finalizó segundo en la prueba, pero que también rompió el récord mundial anterior. Este nuevo modelo de calzado cuenta con una placa de fibra de carbono combinada con una espuma especial super reactiva conocida como ZoomX, capaz de ofrecer un retorno de energía del 85% en cada pisada, lo que genera sensación de propulsión.

Pero al ser consultado sobre sus propios récords, Warholm optó por desligar a Puma, la marca creadora de su calzado. “Lo que puedo decir sobre las zapatillas que estuve desarrollando en colaboración entre Puma y el equipo de Fórmula 1 de Mercedes es que estamos tratando de hacerlas lo más creíble posible. Sí, tenemos la placa de carbono, pero hemos intentado hacerla lo más fina posible porque así es como me gusta hacerlo. Por supuesto, la tecnología siempre estará ahí, pero también quiero mantenerla en un nivel en el que podamos comparar los resultados”, manifestó Warholm.

Nike Air Zoom Maxfly nike.com

En su defensa, Benjamin argumentó: “La gente dice que es la pista, las zapatillas... Usaré calzado diferente y seguiré corriendo rápido. Realmente no importa con toda honestidad. Quiero decir, hay algo de eficiencia en las zapatillas, no me malinterpreten, y es bueno tener una buena pista, pero nadie en la historia saldrá y hará lo que acabamos de hacer, nunca”.

Por su parte, World Athletics, el organismo que regula el atletismo a nivel mundial, fue quien aprobó el uso de todas las zapatillas utilizadas en Tokio. En los últimos meses, la entidad modificó las antiguas reglas para incorporar a las nuevas innovaciones. Por ejemplo, las normas anteriores establecían que las suelas no podían superar los 15 milímetros, pero el ente cambió la normativa para aumentar el tamaño.

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, defendió la incorporación de las nuevas tecnologías en una columna que escribió, en marzo pasado, en el diario inglés The Telegraph dónde sostuvo que éste elemento era uno de los tantos factores que existen dentro de una carrera. Sin embargo, el debate parece no tener fin porque los expertos anticiparon que las marcas continuarán con sus innovaciones y los atletas seguirán mejorando los tiempos.

