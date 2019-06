Pascal Siakam, el goleador y figura de los Raptors en la primera final, con 32 puntos Crédito: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019 • 18:45

TORONTO.- El primer partido de la historia por la final de la NBA que se ha realizado fuera de Estados Unidos desembocó en una fiesta que llevaba 24 años preparándose. Pascal Siakam logró la mejor marca de su carrera en los playoffs, al anotar 32 puntos, y explotó Toronto: los Raptors ganaron el duelo sobre los bicampeones Golden State Warriors por 118-109.

"Los fanáticos fueron increíbles. Desde que llegamos al calentamiento hasta que el partido terminó, sólo recibimos apoyo, y luego esto fue una locura. Jamás había visto algo así. Tenemos a los mejores aficionados de la NBA. En el primer juego hicimos lo que teníamos que hacer y ahora vamos por otro triunfo", sostuvo Siakam. Los otros goleadores del conjunto ganador fueron Kawhi Leonard, con 23, y el español Marc Gasol, con 20.

El entrenador Nick Nurse también habló del respaldo de la gente. "Pienso los aficionados se involucraron y así debe ser. Para eso sirve jugar en casa. Y nuestros fanáticos se merecen todo el crédito, porque han sido parte de esto".

Stephen Curry anotó 34 unidades, mientras que Klay Thompson sumó 21 por Golden State, que había ganado el primer partido de la final en los últimos cuatro años. Todos aquellos encuentros fueron como locales, pero esta vez los Warriors no consiguieron la ventaja de la localía en la serie. Así que debieron viajar a otro país.

El estadio de los Raptors, a pleno Crédito: AFP

Y para el segundo choque, este domingo, también en Toronto, los Warriors tampoco volverán a contar con el alero estrella Kevin Durant, lesionado desde el 8 de mayo durante el 5° partidos por las semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Houston Rockets. Durant, un jugador determinante y MVP de las últimas dos finales, ya se perdió la definición de su zona ante los Portland Trail Blazers, a los que los Warriors barrieron 4-0.

La gente, adentro y fuera de la cancha, alentando a los Raptors Crédito: AFP

Aunque los bicampeones no decaen. "Nuestra meta era ganar un partido como visitantes, y eso todavía sigue a nuestro alcance, así que sé que responderemos como los campeones que somos", remarcó Klay Thompson. "No ha sido nuestro mejor partido. No hemos jugado bien y nos dominaron en todos los sectores. Es tan simple como eso. Hay que olvidar este partido y concentrarse en el próximo", sostuvo el técnico de los Warriors, Steve Kerr.

Iguodala se cae entre el público Crédito: AP

AP y AFP