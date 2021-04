Toti Pasman, indignado con el arbitraje de River - Junior: “Es la Copa Vespucio Liberti”

El conductor radial Juan Carlos “Toti” Pasman es un habitual crítico del arbitraje en los partidos de River Plate por Copa Libertadores. Según Pasman, los referatos suelen ser favorables al conjunto millonario en la competencia continental. El periodista opinó en el mismo sentido sobre el desempeño del árbitro Juan Benítez en el encuentro del equipo de Marcelo Gallardo ante Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la fase de grupos.

“Arbitraje bochornoso otra vez en la cancha de River. Así, no se puede seguir jugando. El penal que no le da Benítez a Junior de Barranquilla a los veintipico de minutos con el partido 0 a 0, que no solamente era penal, sino expulsión de (Héctor David) Martínez, es un escándalo. Es una jugada de esas que van a quedar en el recuerdo”, señaló Pasman.

Luego, indicó: “Yo no vi una parcialidad así en toda mi vida. Hace 40 años que veo partidos de fútbol. Son alevosamente tendenciosos los arbitrajes en favor de River. Traten de ser un poquito más transparentes”, pidió “Toti”, tras lo cual responsabilizó por los fallos al titular de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, Wilson Seneme.

El penal no sancionado de Martínez a Borja

El comentarista deportivo consideró que el penal de ayer “no lo podés no ver”: “Quedaron en el área solamente Martínez y (Miguel) Borja, lo agarra de la camiseta, lo tironea y el árbitro no cobra penal. El penal de Martínez cambia el partido. A los 20 minutos, River se quedaba con 10 y un penal en contra”, analizó. “Hace cuatro años que estamos hablando de lo mismo: de los penales que le dan a River, y de los ‘penalazos’ que no les dan a los rivales de River”, agregó.

Finalmente, el animador televisivo opinó que Seneme está “manchando la copa”: “Me saca las ganas de ver los partidos de la Copa Libertadores. Todos los partidos lo mismo. Y ya no puedo pensar que es un error involuntario. (...) Sino, hacé como me dijo un amigo acá por Instagram. ¿Qué es? ¿La Copa Libertadores o la Copa Vespucio Liberti? ¿O la Copa D’Onofrio? Termínenla”, concluyó.

LA NACION