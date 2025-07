Tras la derrota de Boca Juniors en la Copa Argentina, cuál es el único torneo que le queda por jugar

En apenas siete meses, Boca Juniors acumuló una serie de frustraciones. Entre ellas, la eliminación en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, la despedida temprana del torneo Apertura en cuartos de final, un paso sin victorias por el Mundial de Clubes y, recientemente, la derrota 2-1 ante Atlético Tucumán en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Boca Juniors quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina Juan José García - LA NACION

¿Cuál es el único torneo que le queda a Boca Juniors?

Tras la eliminación en la Copa Argentina, el único torneo que le queda a Boca Juniors en 2025 es el torneo Clausura. Este certamen se presenta como la última oportunidad para el club de alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y evitar cerrar el año sin títulos.

El camino hacia la Libertadores 2026: ¿cómo puede clasificar Boca?

Para llegar a la Copa Libertadores 2026, Boca tiene dos caminos principales:

Ser campeón del Clausura: Esta opción implica ganar cuatro duelos directos, desde octavos hasta la final. Sin embargo, el equipo muestra dificultades para superar series de manera convincente, siendo la victoria ante Racing en los cuartos de final de la Libertadores 2020 el último antecedente positivo.

Esta opción implica ganar cuatro duelos directos, desde octavos hasta la final. Sin embargo, el equipo muestra dificultades para superar series de manera convincente, siendo la victoria ante Racing en los cuartos de final de la Libertadores 2020 el último antecedente positivo. Entrar por la tabla anual: Esta alternativa exige sumar una gran cantidad de puntos en las 14 fechas restantes del Clausura. Actualmente, Boca se ubica tercero con 35 puntos, detrás de Rosario Central (39) y River (37). Platense, campeón del Apertura, ya tiene un lugar asegurado en la Copa.

Boca pude clasificar a la Copa Libertadores siendo campeón del torneo de Clausura o por la tabla anual Juan José García - LA NACION

El desafío de la tabla anual y el difícil presente de Boca

En la misión de clasificar a la Libertadores 2026 por la tabla anual, Boca debe superar a rivales directos como Argentinos Juniors (34), Racing y San Lorenzo (31), Independiente, Tigre e Independiente Rivadavia (30). Los enfrentamientos directos contra Racing, los mendocinos, Central y River serán cruciales. Es importante destacar que los cruces de playoffs no suman puntos para la tabla anual, solo los obtenidos durante la etapa regular del Clausura.

Boca Juniors lleva diez partidos sin ganar Juan José García - LA NACION

La situación se agrava al considerar que Boca acumula diez partidos sin victorias, lo que iguala las dos peores rachas de su historia, registradas en el campeonato de primera división de 1957 y en 2021. La última victoria del equipo se remonta al 19 de abril, frente a Estudiantes (2-0). A partir de ahí, una derrota en el superclásico ante River (1-2) desencadenó una serie negativa de seis empates y cuatro caídas.

Si el domingo próximo Boca no logra vencer a Huracán, establecerá un nuevo récord negativo histórico. En la siguiente fecha, el 10 de agosto, recibirá a Racing en un clásico que, en medio de un clima de crisis, podría convertir la Bombonera en un escenario explosivo.

Las declaraciones de Russo tras la eliminación

Miguel Ángel Russo tras la eliminación de Boca

En su tercer ciclo en Boca, Miguel Ángel Russo aún no logró victorias. Tras la eliminación ante Atlético Tucumán, el DT culpó al árbitro Hernán Mastrángelo por no sancionar una presunta infracción en el primer gol tucumano: “El primer gol es foul sobre Paredes. A Paredes lo tiran, pero el referí estaba al lado y no cobró nada. Esas son las cosas que después te cuestan”.

Lejos de autocríticas, Russo evaluó: “Hay cosas que fueron muy buenas. El equipo manejó el partido, lo buscó, en los últimos 15 minutos del primer tiempo generamos muchas situaciones. A mí el equipo me gustó, tuvo movilidad, tuvo juego por fuera, hubo muchas cosas buenas. Habrá que seguir buscando y tener la tranquilidad necesaria. Lo de hoy fue un golpe duro, pero el equipo hizo cosas para ganar el partido. Nos faltó convertir, nada más. Perdimos porque el referí no vio un foul muy fuerte a Paredes”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.