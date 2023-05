Gran Premio 25 de Mayo: Menino do Río hizo un desarrollo adelante a gusto de Juan Carlos Noriega y fue inalcanzable en San Isidro

escuchar

En los 2400 metros del Gran Premio 25 de Mayo, la competencia “patria” que tuvo lugar este jueves en el hipódromo de San Isidro, el caballo Menino do Río hizo la carrera de su vida y se quedó con la victoria por dos cuerpos y medio. Fue un “dibujo” de su jockey, Juan Carlos Noriega, que le construyó un desarrollo a voluntad en la punta para hacerlo inalcanzable cuando llegó el momento de acelerar para todos.

Así, entre el pasto pesado y el ritmo lento que impuso el ganador, el favorito Miriñaque encontró la “kryptonita” que lo hizo perder por primera vez en la temporada. En su esfuerzo por ser uno de los primeros en ir a buscarlo, no tuvo energía y retrocedió en el final al cuarto puesto, también detrás de Soviet Again, el segundo, y Pepe Joy, el tercero. Otro que tiene títulos en su legajo, Jazz Seiver, tampoco se sintió cómodo moviéndose cerca de la delantera y perdió furia en la recta final, hasta cruzar apenas quinto, a casi 15 cuerpos.

El Gran Premio 25 de Mayo

Con Menino do Río, que había vencido en una sola de sus 10 carreras, en noviembre pasado, y había terminado detrás de Miriñaque y Jazz Seiver en los clásicos previos, iniciaron su doblete de Grupo 1 en la tarde el stud Rdi, la cabaña brasileña Rio Dois Irmãos como criador (con la particularidad de hacerlo con ejemplares nacidos en dos países) y el entrenador Alfredo Gaitán Dassie.

Antes, la fecha entregó otros dos grandes premios, ambos para productos nacidos en 2020; un clásico para fondistas provinciales, que tuvo formato de final de campeonato, y algunas curiosidades.

El Gran Premio De Potrancas (Grupo 1, 1600 metros), instituido en 1982, tuvo por primera vez en la historia una ganadora extranjera. La brasileña No Fear se impuso por un cuerpo sobre Carmen la Linda, en un contraste entre una invicta que defendió su foja inmaculada con el jockey Brian Enrique fabricándole un desarrollo a gusto por dentro y una atropelladora a la que le costó afirmarse en la cancha.

El Gran Premio De Potrancas

Tras el firme liderazgo de Elvitas, en la recta final se agigantó la imagen de la zaina, que pasó de largo y controló los avances de sus escoltas, incluido el de Noche Alta, finalmente tercera a unos pasos de la meta. Fue el inicio del doblete clásico del stud Rdi y Gaitán Dassie iniciado con Menino do Río.

Enseguida, otro que mantuvo el invicto, en su segunda carrera, fue Único Happy, en el Gran Premio Gran Criterium (G1), para convertirse en el primer hijo del campeón Hi Happy en vencer en el más alto nivel internacional. También con el único antecedente de un debut exitoso en un compromiso exclusivo para debutantes, como No Fear, el crédito del stud Haras El Ángel de Venecia le sacó dos cuerpos de ventaja a Giant Rimout, con la misma sociedad vencedora de los últimos dos Carlos Pellegrini, ganados por Village King y The Punisher: la caballeriza, el jockey Martín Valle y el entrenador Carlos Daniel Etchechoury.

El Gran Premio Gran Criterium

Para el preparador fue un 1-2, ya que el escolta también está a su cuidado, y las estadísticas apuntan que los últimos tres invictos que triunfaron en esa cita selectiva de San Isidro lo hicieron a su cargo. Antes, Dany celebró con Hat Puntano en 2016 y con Ivar en 2019, que luego continuaron sus campañas en el exterior. Único Happy, criado por La Providencia, ratifica que el caballo bueno puede estar en cualquier remate: se pagó 22.000 dólares, un precio muy por debajo de los que suelen ser los récords de las subastas.

El Clásico Fondistas Provinciales (2000m), que protagonizaron ejemplares que se clasificaron por sus actuaciones en pruebas emblemáticas del turf federal en el último año, también tuvo como ganador a Noriega, aunque con una particularidad: Camus Superior, el caballo vencedor por siete cuerpos, logró la gatera por su éxito en el premio Aniversario Ciudad de Río Cuarto, en el hipódromo del sur cordobés, y quedó radicado en Palermo después de imponerse en el Encuentro Provincial, en la pista porteña. Así, Roberto Pellegatta quedó a cargo del alazán del stud Chemeco, que atrapó una segunda “final” del turf de tierra adentro.

Clásico Fondistas Provinciales

La jornada se inició con una situación muy poco frecuente: Filipuzzi había sido segundo el miércoles en Palermo, corriendo de punta, y 22 horas más tarde fue llevado a San Isidro para tener revancha y ganar de atropellada, por seis cuerpos. La reiteración de esfuerzos no le quitó energías al caballo que hizo celebrar a la gente de Gualeguaychú, donde es preparado.

El triunfo de Filipuzzi

Temas Hipódromo de San Isidro