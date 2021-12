Gran Premio Carlos Pellegrini: la carrera que todos quieren ganar en San Isidro, con promesas en ascenso y los que intentan hacer valer sus medallas

Después de dos años, este sábado volverá a correrse un Carlos Pellegrini de puertas abiertas. La competencia para caballos más importante de América del Sur es una de las grandes ofertas deportivas de este Súper Sábado en la Argentina y ante una propuesta tan amplia, el turf dispone de su carta más alta. A las 19.35, los 2400 metros en la pista de césped de San Isidro serán el escenario de lo que podría considerarse una gran final, aunque las carreras no se detengan en todo el año. El disco más preciado está en disputa, con 19 ejemplares con gateras reservadas y transmisión por la TV Pública.

La prueba más emblemática del país tiene un abanico inmenso de pretendientes. Están los potrillos que dejaron atrás el proceso selectivo y ahora deberán rendir cuentas con los mayores; los experimentados que buscarán intimidarlos mostrándoles las medallas que han conseguido en más de una temporada en las pistas y aquellos que llegan agazapados, casi con mucho por ganar y poco por perder. Carlos Daniel Etchechoury tiene uno de cada segmento, podría decirse. Es el entrenador que llega con más caballos a la cita, buscando que alguno de los tres que atiende le permita festejar por tercera vez.

“A medida que se acerca la hora de la carrera van aumentando los nervios, pero es algo a lo que estoy acostumbrado”, dice, y sonríe, Dany, que levantó la copa en 2004, tras el éxito de Fire Wall, y 2008, por la conquista de Life of Victory. Hace mucho más, un Pellegrini sin alguno de los suyos en las gateras no parece el Pellegrini. “No hay pronóstico de lluvias, la pista va a estar buena, los míos están bien y tengo esperanzas de que hagan un muy buen papel”, sostiene. No es cábala, pero se siente más cómodo cuando los ojos de la mayoría están en los rivales. Aunque los suyos, en este caso Vespaciano, Village King y Mr Globalizado, vayan a tener fanáticos por doquier.

El Gran Premio Dos Mil Guineas (G1) ganado por Vespaciano

El primero de ellos es un potrillo que estuvo invicto en sus tres primeras salidas, construyendo atropelladas demoledoras, y al que en el Jockey Club le salió todo mal. “Nos dejó un sabor muy amargo ese día, porque fue inesperado lo que pasó. Pero a pesar de que el caballo se embaló pronto y se complicó su administración, corrió en forma notable”, recuerda, todavía lamentándose de que Vespaciano se haya enojado y fuera a pelear la punta con un compañero porque en la partida se le salieron los tapones en los oídos que lo ayudan a serenarse en la primera parte del desarrollo. Para colmo, Adrián Giannetti, su jinete habitual, no había podido correrlo porque estaba internado su padre, quien días después falleció. Terminó tercero y los que estuvieron delante –Zodiacal e Irwin- no estarán en el camino. “Esperamos superar eso; le tengo mucha fe”, acepta sobre el representante de Las Monjitas, el stud del empresario colombiano Camilo Bautista, también familiarizado con el polo.

Para Village King será el tercer Pellegrini. Fue tercero en 2017 y repitió la posición en 2020, en la última ocasión en la que perdió en una carrera sobre pasto. Entre medio, hizo campaña en Estados Unidos y ahora viene de ser cuarto en el Latinoamericano de Maroñas, a fines de octubre. “Yo creo que va a ser su última carrera. Su dueño, Carlos Felice, tiene un proyecto para que sea padrillo y pensamos que ya se merece terminar su campaña y proyectarlo para lo que viene. Está grande (7 años), con sus cositas de la edad y de sus batallas, pero es una máquina de correr con un corazón impresionante”, lo presenta Etchechoury, por si alguno no tiene en la memoria que ya ganó tres grandes premios entre sus siete festejos en el país y uno en Nueva York. Estrenará jinete: Martín Valle, contratado por Hs. El Ángel de Venecia desde el mes pasado.

El GP 25 de Mayo, con Village King venciendo a Miriñaque

Mr Globalizado, su otro caballo, es de los que les gusta moverse lejos y encontrar a los punteros cansados. Cuatro de sus cinco triunfos los consiguió este año y en 12 presentaciones nunca llegó detrás del cuarto puesto. Obtuvo clásicos de menor rango, pero dos fueron en la misma pista e igual distancia que afrontará. “Me hubiera encantado que estuviera en la Copa de Oro, para ratificar el ascenso que veía en él, pero una dolencia menor obligó a retirarlo. Llega muy bien y es una prueba que tiene que dar midiéndose con los potrillos y en una carrera bravísima. Pero son las condiciones que mejor le sientan los 2400 metros en el pasto”, analiza el preparador.

Esa Copa de Oro, finalmente, fue la que marcó el regreso triunfal de Cool Day, que no competía desde su éxito en el Pellegrini 2020. Lo ganó de potrillo y tiene la posibilidad de repetir, luego de que estuviera por emigrar a Australia y no se concretara la venta. Alfredo Gaitán Dassie lo devolvió a la competencia como para que nadie se olvide lo que vale y, además, se tira un lance con Master Kas.

El regreso triunfal de Cool Day, en la Copa de Oro

Otro que ya tiene experiencia en el Pellegrini es Miriñaque, un tordillo de bajo peso y alto rendimiento. Este año corrió en Gulfstream Park (Estados Unidos), Arabia Saudita, San Isidro, Maroñas (Uruguay) y La Plata. No gana desde el Nacional 2019, pero es un trotamundos que da pelea siempre y perdió en lucha las dos únicas veces que fue presentado en la Argentina en 2021.

La lista de aspirantes es enorme, con la inclusión de los uruguayos Athelsta y Happy Day, que son los mejores referentes que tiene la hípica charrúa sobre pasto. Sandino Ruler es otro con roce internacional, pero deudas con el césped y la distancia que pretende saldar. Y entre tantos potrillos, Storefront llega sin haber ganado jamás, pero con tres segundos clásicos seguidos, y Pelo Platinado está invicto.

El Carlos Pellegrini de Maroñas, con Athelsta y Happy Day

Previamente, en continuado, San Isidro propone los otros tres grandes premios que componen la jornada internacional: la Copa de Plata, para yeguas y sobre 2000 metros; el Joaquín S. de Anchorena, en una milla y el Félix de Álzaga Unzué, para los más ligeros del país. Desde las 17.25, los cuatro clásicos se correrán uno tras otro, también con lotes numerosos en los que hay títulos en juego.

La reunión comienza a las 12.30, con 17 competencias, pero desde las 11 ya se habilitarán los ingresos. Habrá incrementos en las apuestas por más de 60 millones de pesos a lo largo de todo el día. La fiesta del Pellegrini espera.