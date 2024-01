escuchar

El turf en la Argentina es un deporte que se desarrolla sin ningún receso, prácticamente no tiene descanso. Se entrena durante todas las mañanas en los hipódromos y la programación sólo tiene cuatro jornadas sin competencia, el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, por razones festivas. Después, se corre todos los demás días en al menos un escenario. Sin embargo, la temporada 2024 comenzó con más suspensiones que carreras, por un conflicto en el hipódromo de La Plata que suma el enésimo capítulo.

Imposible, a estas alturas, llevar el registro de la cantidad de medidas de fuerza que hubo en el Bosque en los últimos años por reclamos que fueron desde las malas condiciones del lugar administrado por la Lotería bonaerense hasta las demoras en los cobros, que es el núcleo del conflicto vigente. El último comunicado de pago de las comisiones a los jockeys, los entrenadores y el personal de caballerizas se hizo a fines de diciembre, con la promesa de ponerse al día con lo adeudado de noviembre.

Ese anuncio llegó días después de que desde la Unión Unificada de Jockeys y Cuidadores se llamara a la industria a no anotar caballos para el martes 2 y el jueves 4 de enero, algo que igualmente sucedió en mucho menor medida de lo habitual. No obstante, los dos programas debieron ser cancelados por las autoridades por el cese de actividades, al que se unieron desde Vareadores.

“No se va a correr, si no hay una respuesta favorable a nuestros pedidos”, advirtieron tras presentar el petitorio. En La Plata recibieron las inscripciones, organizaron los reducidos programas con lo que había y dieron por hecho que todo seguiría funcionando, pese a todo. Así, este martes, aunque no había ni caballos en el hipódromo y hubo una tensa reunión previa en la que no se acercaron posiciones, la transmisión comenzó como si nada sucediera hasta que, después de más de una hora, se informó que se suspendía “por la medida de fuerza”. Ante la firmeza del gremio, para cancelar el programa de este jueves la Administración se anticipó y lo comunicó en la tarde del miércoles, como para evitar que quienes llegan desde lejos y tienen enormes gastos hagan un traslado innecesario ante ese contexto.

Los problemas en La Plata son estructurales y llevan décadas, la mayoría de ese tiempo con el hipódromo en manos del estado provincial, un número de empleados superior a cualquiera de los otros hipódromos y administradores ajenos a la actividad y cercanos a la política que van rotando con poco vínculo con la industria. Los recursos para afrontar premios e infraestructura son de las apuestas y la subvención de la Ley del Turf que se conforma con las ganancias de los bingos de esa provincia. Nada de eso llega en tiempo y forma, además de quedarse en el siglo pasado.

Hoy, La Plata no tiene apuestas que no sean en el hipódromo o las agencias y utiliza el centro de cómputos y el laboratorio del Jockey Club, por los que también está muy atrasado en los pagos el estado provincial. San Isidro no está mucho mejor parado: sí logra ir pagando los premios relacionados a la parte de sus ingresos por apuestas (además, telefónicas) y la demora con la parte procedente de la Ley es similar. Tandil, Azul y Dolores, con muchísimos menos recursos aún y bastante menos actividad, corren detrás de lo que van recibiendo, llevados por las ganas de no rendirse. Todos ellos están bajo la órbita de la Lotería Bonaerense, que controla también las cajas millonarias de más de 40 bingos y más de 10 salas de casinos. Algunos, por lo bajo, dicen que el turf bajo el ala de la Lotería es como el lobo cuidando a las ovejas. El juego online nunca le fue aprobado a la hípica de esa Provincia. Palermo, bajo otra jurisdicción, sí lo tiene, además de recibir apuestas del exterior y poseer tragamonedas para destinar un porcentaje a las carreras.

En su reciente cambio de gabinete, el gobernador Axel Kicillof le quitó el control de ese organismo a los intendentes del conurbano y designó a Gonzalo Atanasof, un dirigente muy cercano al flamante intendente de La Plata, Julio Alak. Así, relevó a Omar Galdurralde, un funcionario del “riñón” de Martín Insaurralde. En la administración del hipódromo continúa Mariano Cowen, el también presidente de Gimnasia de La Plata. Entre los pedidos del gremio a Atanasof está la remoción de Cowen, que asumió en el verano de 2022 luego de conflictos similares a los actuales que derivaron en la salida de Pablo Oriolo. El nuevo Director de Hipódromos es Juan Puleston, que proviene del Ministerio de Justicia bonaerense y, como otros que llevan un puñado de días nombrados aunque sigue Kicillof como en los últimos cuatro años, “no tienen firma”.

En el hipódromo de La Plata no comenzó la temporada todavía; en sus pistas se entrenan los caballos, pero para correr deben ir a otros hipódromos Prensa HLP

Cowen respondió por escrito a cada uno de los puntos del petitorio de la Unión de Jockeys y Cuidadores, liderada por Matías Ferreyra. “La paralización de la actividad es el peor escenario posible. Con la actividad frenada resulta imposible realizar una gestión para incrementar los premios. Para lograr una mejora debe ser con la actividad en funcionamiento, para así generar los recursos necesarios y poder alcanzar los mejores premios posibles. El freno a la actividad que han impulsado nos impide trabajar en este sentido”, expuso el Administrador. Es una verdad a medias: desde la salida de la pandemia, nunca los pagos se pusieron al día (históricamente, entre una semana y 10 días, tras los análisis antidoping) y siquiera la plata que se juega en el hipódromo -confían fuentes consultadas- queda para caja chica, porque va al Ministerio de Economía antes de volver. La burocracia va más rápido que los SPC.

“A la fecha se han liberado, por haberse recibido los resultados del antidoping de todas las reuniones de noviembre, y ya se dispone de los recursos para liberar las reuniones del 2, 5 y 7 de diciembre. Y es inminente la recepción del informe y posterior liberación de la del 10 de diciembre. Si no es posible pagar ninguna de estas reuniones es por la medida de fuerza”, asegura Cowen. Contó con el guiño de la Unión de Profesionales, encabezada por Matías Guzmán, pero siquiera lograron juntar jockeys que pudieran correr a los anotados.

Mariano Cowen, administrador del hipódromo de La Plata y presidente de Gimnasia. Twitter

Sobre el laboratorio propio, que lleva años fuera de servicio, “se estima que para febrero estará funcionando, lo que evitaría enviar las muestras a San Isidro, de acuerdo con lo que nos informó el proveedor del mantenimiento”, agregó. Y en lo relacionado a la infraestructura, también vinculado a los accidentes en pistas frágiles, la Administración repasa una serie de gestiones elementales y básicas (y postergadas), pero no adopta un compromiso para la reparación final de la empalizada, que tuvo parches en algunos sectores.

En ese contexto, en un hipódromo que deja la impresión de estar abandonado y donde Atasanof recibe la herencia de la gestión de Galdurralde, la Unión de Jockeys y Cuidadores junto a Vareadores avisaron: “El domingo 7 tampoco vamos a correr y el martes 9, además de que no se va a correr, iremos a la Lotería y a la Gobernación”. Se decidió en Asamblea. No se sabe cuándo volverá a hacer carreras La Plata, aunque convoque a anotaciones y presente programas futuros sin respaldo.