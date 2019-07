Turismo Carretera: Juan Pablo Gianini y un estreno perfecto en Posadas

Festejo y trofeo para Gianini; fue su tercera victoria en el TC Crédito: www.actc.org.ar

Alberto Cantore 7 de julio de 2019 • 19:00

Las lágrimas eran una mezcla de felicidad, emoción, desahogo, pero también un dejo de incredulidad. Juan Pablo Gianini construyó en el autódromo de Posadas su tercera victoria en 266 carreras en el Turismo Carretera. El dato estadístico tiene una particularidad, cada uno de sus éxitos en la categoría se produjo con intervalos de ocho años, y entre aquel bautismo y este nuevo triunfo asoman aristas que se asocian. Después de cuatro temporadas y media, el saltense estrenó ayer una nueva unidad: abandonó el Ford que puso en pista en la carrera de Concordia, en 2015, que significó la apertura de aquel calendario de TC, y el resultado no pudo ser más impactante. El primer contacto con la pista lo descubrió en el puesto 18avo, pero se ajustaron detalles y la producción fue creciendo hasta lograr el 4to puesto en la clasificación. Las largadas, en la serie como en la carrera final, enseñaron el potencial para desatar el festejo.

"Armamos el auto en 14 días. Impresionante, si lo contás no te lo cree nadie", dijo el saltense, mientras recibía las felicitaciones de Facundo Ardusso y Leonel Pernía, ambos usuarios de Torino y quienes completaron el podio. El 9 de noviembre de 2003, en el autódromo de Nueve de Julio, Gianini ganó por primera vez en el TC, donde debutó un año antes.En aquella cita el auto se presentó prácticamente de apuro. "No andaba bien, lo desmantelamos por completo y lo terminamos de rearmar el miércoles, casi sobre la carrera. No pudimos probar y encima, cuando llegamos, llovió. Te digo que lo cuento y me parece más insólito todavía", le comentaba a LA NACION, después de la victoria inicial, el piloto que fue multicampeón de motociclismo y que en 1998 participó en el autódromo de Buenos Aires en una prueba de la máxima categoría mundial, lo que ahora es el MotoGP. No solo participó -arribó en el 19no lugar-; completó la exigente carrera que consagró campeón a una leyenda como el australiano Michael Doohan.

La próxima competencia del TC se celebrará el 28 de julio en el autódromo de Concordia.

También aquel éxito y el de ayer -en el medio festejó en Río Gallegos, en 2011- empezó a gestarse en la serie clasificatoria: en las dos oportunidades largó en la primera manga. En Posadas lo hizo junto al puntero del campeonato y poleman José Manuel Urcera, que se impuso en la pista, aunque los comisarios deportivos lo penalizaron por maniobra peligrosa. "Soy un piloto áspero, pero me llevó para afuera y si no levanto lo enganchaba y podíamos protagonizar un accidente. Se equivocó, como me equivoqué yo muchas veces, porque me cerró la línea y me hizo bajar a la tierra", fue la recriminación de Gianini, que durante la vuelta de honor de la serie le hizo gestos al rionegrino por el incidente. "Vamos arriba de un auto a 230km/h y piensan que estamos arriba de un videojuego. Se sancionan cosas que no sabemos por qué se sancionan", se quejó Urcera, en declaraciones a Carburando.

Juan Pablo Gianini, con un Ford, ganó este domingo la final del Turismo Carretera en Posadas Crédito: www.actc.org.ar

En la final, que terminó por tiempo, al cumplirse los 50 minutos de carrera antes que las 30 vueltas programadas, Gianini replicó el movimiento que le dibujó a Urcera a Ardusso, que respetó el sobrepaso sin enredarse en un juego peligroso. "Hizo una muy buena largada y una excelente maniobra", aceptó el parejense, que en ninguno de los tres relanzamientos que tuvo la carrera, tras los ingresos del Auto de Seguridad, encontró margen para recuperar el primer puesto.

Después de un comienzo de temporada deslucido, que terminó con la desvinculación de Fabián Acuña -director deportivo del JPG Racing, la estructura que es propiedad de Gianini- el incansable trabajo de Gonzalo Sánchez, la incorporación de Luciano Monti y los motores de Rody Agut le devolvieron la sonrisa al saltense, que la semana anterior firmó una victoria, la segunda en el año, en la TC Pick Up en La Plata. Las alegrías se suman para Juampi: a los 40 años será padre.

Gianini, al frente del pelotón en la octava carrera de la temporada Crédito: www.actc.org.ar

La clasificación

1° Juan Pablo Gianini (Ford) 52m50s831

2° Facundo Ardusso (Torino) a 726/1000

3° Leonel Pernía (Torino) a 1s120/1000

4° Matías Rossi (Ford) a 1s460/1000

5° Mariano Werner (Ford) a 2s115/1000

6° Juan B. De Benedictis (Ford) a 2s968/1000

7° Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 4s124/1000

8° José Manuel Urcera (Chevrolet) a 4s885/1000

9° Mauricio Lambiris (Ford) a 5s129/1000

10° Emiliano Spataro (Torino) a 5s751/1000