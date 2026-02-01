Un argentino que juega en la MLS expresó temor por las redadas migratorias en Minnesota: “La gente tiene miedo”
Joaquín Pereyra que se desempeña en el Minnesota United cuestionó el modo en que se realizan los operativos y relató el clima social que se vive en ese estado
Joaquín Pereyra, futbolista argentino que juega en el Minnesota United, manifestó su preocupación por el endurecimiento de los controles migratorios en Minnesota y el impacto que esa situación tiene en la vida cotidiana. “La gente tiene miedo, nosotros también. Cada vez menos personas quieren salir a la calle por lo que les pueda pasar”, afirmó el mediocampista, quien señaló que, al salir de su casa, siempre lleva consigo su pasaporte argentino y su Green Card. El jugador sostuvo que, aun así, “eso no me garantiza nada”, al recordar casos de personas que fueron detenidas pese a contar con documentación en regla.
Pereyra describió un clima de tensión que, según indicó, atraviesa distintos ámbitos de la vida diaria. “Ya sea caminando por el barrio, en el supermercado, en cualquier lado”, relató, al explicar que el temor no se limita a determinados espacios. También cuestionó la forma en que se están llevando adelante los operativos. “Y para quienes venimos de América Latina, llegar acá es un salto enorme en términos de calidad de vida. Por eso, el hecho de que quieran hacer lo que están haciendo, y de la manera en que lo están haciendo, es algo con lo que claramente no estoy de acuerdo en absoluto”, agregó en diálogo con Pioneer Press.
Pereyra nació en Paraná, comenzó su carrera en Rosario Central y luego jugó en Atlético Tucumán antes de incorporarse al Minnesota United en 2024, club con el que tiene contrato hasta 2028. En ese contexto, expresó su deseo de que la situación cambie: “Lo único que espero es que, como dije, esto finalmente termine. El maltrato a las personas no puede existir en ningún lugar del mundo”.
Las declaraciones del futbolista se producen en un escenario de tensión en Minneapolis, donde la intensificación de los operativos migratorios derivó en protestas y cuestionamientos públicos. Días atrás, durante una redada, Alex Jeffrey Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, murió tras recibir varios disparos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza mientras filmaba el procedimiento con su teléfono.
Ese episodio generó versiones contrapuestas y pedidos de investigación sobre el accionar de las fuerzas desplegadas. El comandante Gregory Bovino, a cargo del operativo en la ciudad, fue apartado de su función tras afirmar que Pretti planeaba atacar a los agentes, una descripción que luego no fue corroborada por las autoridades y que, según registros de video, resultó falsa. La conducción de las operaciones quedará ahora bajo la supervisión directa de Tom Homan, designado por la Casa Blanca.
En paralelo, el juez federal Patrick J. Schiltz ordenó que el jefe del ICE, Todd Lyons, comparezca ante el tribunal para explicar por qué no se realizaron audiencias a los inmigrantes detenidos, como había sido dispuesto previamente. En tanto, el gobierno federal inició una revisión del despliegue realizado y redujo la presencia de agentes tras el segundo tiroteo mortal.
