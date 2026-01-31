Jano Gordon, de héroe a villano en ¡95 segundos!: hizo el 1-1 de Vélez ante Independiente y luego anotó en contra

“¡Mirá vos!“, balbucea Jano Gordon. Van casi 32 minutos del partido entre Independiente y Vélez y el lateral derecho del Fortín no puede creer su suerte. Apenas ¡95 segundos! atrás celebraba su propio gol, que abría el marcador en el Libertadores de América. Ahora el barbado maldice. Acaba de rematar contra su propio arco al intentar despejar un centro rabioso de Leonardo Godoy. Sin quererlo, claro, Gordon fusila a su arquero Álvaro Montero y firma el 1-1 parcial en Avellaneda. Es héroe y villano en la noche del sábado.

Gordon es el protagonista impensado de un entretenido primer tiempo. El reloj marca 30 minutos con 23 segundos cuando el futbolista del Fortín, de 21 años, impulsa la pelota luego del cabezazo de su compañero Dilan Godoy en el primer palo. Rodrigo Rey, arquero de los Rojos, no puede hacer nada para evitar la apertura del marcador. Gordon sale disparado a festejar con sus compañeros. Lo abrazan Godoy y Lisandro Magallán. Festeja Guillermo Barros Schelotto en el banco de suplentes. Como contra Talleres en la semana, un lateral derecho anota un gol. Aquella vez fue Joaquín García -titular hasta su lesión a comienzos del año pasado-, ahora, Gordon.

Los festejos concluyen e Independiente saca del medio. Transcurre un minuto sin sobresaltos hasta que los locales encuentran un ataque. Kevin Lomónaco revolea la pelota y Gabriel Ávalos la baja para Santiago Montiel, el más peligroso de los dirigidos por Gustavo Quinteros. El ex Argentinos Juniors -y premio Puskas de la FIFA 2025 por su golazo a Independiente Rivadavia- encuentra a Godoy por la banda derecha. Ávalos, en posición adelantada, no participa en la jugada. Vale todo.

Godoy tira el centro y la pelota va, rasante, a la búsqueda del uruguayo Matías Abaldo, que llega a toda velocidad por el palo más lejano. Pero se interpone el pie zurdo, el menos hábil, de Gordon. Con tanta mala suerte para el lateral de Vélez de que empalma la pelota casi a la perfección. Y de su botín izquierdo parte un misil teledirigido hacia... el arco de Vélez. Es el 1-1, el gol del empate con un protagonista repetido. Que insulta al aire. A los hinchas del Diablo no les importa. Lo festejan como corresponde. Vale uno, como todos los goles. Y sirve para empatar un partido ante un rival complicado.

El antecedente de Zaid Romero

La cancha de Independiente y el árbitro Hernán Mastrángelo -el mismo de esta noche entre los Rojos y Vélez- fueron testigos de una actuación similar a la de Gordon. El 9 de abril de 2023, el defensor mendocino Zaid Romero -hoy en Getafe, de España- anotó primero en contra con un blooper y se redimió con un gol a favor para su equipo de entonces, Estudiantes de La Plata. Esa conquista significó el 2-1 del Pincha en Avellaneda. Entre un tanto y otro pasaron... ¡dos minutos! Ambos goles de Romero fueron de cabeza.

Gordon convierte de a dos

Más allá de que Gordon se haya anotado en ambos arcos -a favor y en contra- el único antecedente goleador del lateral derecho de Vélez en primera división también fue por duplicado. Ocurrió en el partido por la Supercopa Argentina 2024 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El partido se disputó en el estadio de Rosario Central y Gordon fue el futbolista que definió la historia con dos apariciones fantasmales en dos pelotas paradas ejecutadas por Maher Carrizo -no estuvo esta noche frente a Independiente porque se ultiman los detalles de su transferencia a Ajax, de los Países Bajos-. Los goles fueron calcados, y significaron el 2-0 del Fortín ante el Ferroviario en el encuentro jugado el 6 de septiembre de 2025 que les dio a los de Liniers su segundo título del año pasado: ya le habían ganado la Supercopa Internacional a Estudiantes de La Plata.

Los goles de Gordon en la Supercopa Argentina 2024

“El trabajo es de todo el equipo. Llegaron dos pelotas quietas y por suerte, pude hacer los dos goles. Hacer dos goles en una final no lo soñé ni en los mejores casos. Este equipo se lo merecía. El segundo gol estaba charlado, yo tenía que salir de afuera del área y entrar, pero bueno. Estaba solo, la pinchó muy bien Maher [Carrizo] y pude definir bien”, contó Gordon después de aquel partido.