Oscar Ruggeri reveló el particular nombre de su nieto: “Ya lo puedo decir”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reveló este lunes que será abuelo por cuarta vez, y contó cuál será el nombre de su futuro nieto. “Ayer fue el cumpleaños de mi hija Daiana”, explicó al comienzo del programa, tras señalar que nació un 2 de abril, el Día del Veterano de Malvinas.

Intrigado, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó: “¿No es la melliza?”. A lo que Ruggeri contestó, orgulloso: “No, la más grande. La que está por tener a Rayo. Rayo se llama. Ya lo puedo nombrar”.

Sorprendido, el animador le repreguntó a Ruggeri si Rayo sería su nombre: “¿Qué sería? ¿El apodo? ¿Y el nombre?”. Feliz, Ruggeri respondió: “¿Vieron que nadie sabe? No hay Rayo, no se llaman así. ‘Ole’ para todos. Rayo se va a llamar. Rayo Vattimos Ruggeri”.

En ese momento, Vignolo aprovechó la oportunidad para saludar al consuegro de Ruggeri, el exfutbolista Humberto “Pipi” Vattimos. Sin disimulo, el relator empezó a hacer chistes por lo singular del nombre: “Rayo Vallecano”, dijo, por ejemplo, en alusión al equipo de fútbol de España. Además, se preguntó si el nombre “está autorizado”, y en broma, instó a llamar a la “Asociación de nombres”.

Oscar Ruggeri será abuelo por cuarta vez Instagram

Firme, el Cabezón replicó: “No me importa nada. Lo único que me falta. Llamá al que quieras, se va a llamar Rayo, que acá cada uno... estamos libres de hacer lo que quiera”. En ese sentido, citó el caso de Sergia Lazarovich, que cambió de género a los 60 años: “Uno, para jubilarse, se puso Sergia. Cumplió 60 años, ¿y qué dijo el tipo? Soy mujer. Sergia. Listo, jubilado. Un crack. Los argentinos somos cracks”.

En relación al nombre del futuro nieto de Ruggeri, el animador reflexionó: “Yo puedo mañana decir me llamo Montaña Vignolo, ¿y me ponen Montaña?”. “Sí. Total. ¿Y querés cambiarte el sexo? (sic)”, respondió el exjugador, con respecto al género. “Depende de cómo se perciba”, esclareció el periodista Chavo Fucks.

Tomando el caso de Lazarovich, Ruggeri comparó: “Éste Sergia se jubiló. Se percibe mujer. ¿No me vas a dejar a mí poner un nombre? El qui... que se arma”. Después, el exdefensor se permitió hacer un chiste con el nombre de su nieto. “Lo único que espero es que sea veloz. Porque si llega a ser lento... Lo voy a entrenar. Apenas camina, lo empiezo a entrenar reacción”, señaló.

En esa línea, el Mono Navarro Montoya se preguntó: “Si hay Estrella, hay Luna, ¿por qué Rayo no? Yo tengo un amigo en el campo que se llama Granizo”. Allí, el exfutbolista indicó: “En Corral de Bustos, había uno que se olvidó el nombre cuando llegó el padre a anotarlo. ‘Bienvenido’ le puso”.

Oscar Ruggeri y Sebastián Vignolo Capturas

Para simplificar el trámite, Vignolo le “propuso” a Oscar que su nieto se llame Ezequiel. “No, ¿qué Ezequiel? Estás loco. Se llama Rayo. Mi hija le va a poner con su marido, y yo voy a apoyar. Y que salte alguien, y me diga no”, lo desafió el exjugador. “Queremos evitar un mal momento”, le explicó el conductor.

Enérgico, Ruggeri señaló: “No, no me lo evites, te lo pido por favor. Porque quiero ver el tipo o a la señora cuando me dice: ‘no se puede poner este nombre’. ¿Con las cosas que hacen hoy no voy a poder?”.

Por último, Ruggeri contó que no pudo inscribir a su hijo menor con el nombre que quería. “Yo le puso a Stefan por Edberg (NdeR: el extenista sueco). Ahí, no me lo dejaron poner. Ahí me dieron el listado de los que podían poner Stepan. Le digo ponele el que quieras vos, le vamos a decir Stefan”, concluyó.

LA NACION