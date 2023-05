Un exjugador inglés pidió disculpas por sus críticas a Lisandro Martínez: “Es un líder”

escuchar

El exfutbolista Jamie Carragher, referente de Liverpool, admitió que la ausencia de Lisandro Martínez afectó al funcionamiento de su equipo, Manchester United, y pidió disculpas por las fuertes críticas que le había hecho al campeón del mundo en su llegada a la Premier League.

El defensor de la selección argentina se recupera todavía de la operación a la que se sometió un mes atrás, por la rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho, en el marco del partido que disputaba su equipo, Manchester United, y Sevilla, por la UEFA Europa League. Se estima que El Carnicero pueda estar a disposición recién en la próxima temporada.

Las palabras de Garragher fueron tomadas negativamente, puesto que apuntó a la condición física del jugador surgido en Defensa y Justicia. “No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura... No me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensor central”, dijo el comentarista deportivo en el comienzo del periplo británico de Martínez.

Sin embargo, a la luz de los hechos, mientras analizaba el rendimiento defensivo del equipo, Carragher no tuvo más opción que desdecirse, y de paso, pedir perdón por sus polémicos dichos respecto de la altura del argentino. “Le pasa a cualquier central que llega a la Premier League y mide menos de 1.80. Automáticamente, piensas que va a tener problemas, pero él no los tuvo. Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”, dijo, en un fuerte elogio.

Lisandro Martínez del Manchester United es retirado en camilla tras lesionarse en el partido contra el Sevilla por los cuartos de final de la Liga Europa, el jueves 13 de abril de 2023. (AP Foto/Dave Thompson)

A la vez, sostuvo que la altura es una dificultad, pero que “los mejores jugadores”, como Martínez, “esconden esas debilidades”. “A mí me costaba, y él es 10 centímetros más chico que yo (...) Lisandro es un guerrero, es un líder y si hablas de la columna vertebral del equipo, él es fundamental”, indicó el analista deportivo.

A tal punto llega la influencia de Licha en el equipo rojo que, según Carragher, “el nivel del Manchester United baja mucho cuando no está, defensivamente y también por su capacidad con pelota”. Desde la salida de Martínez, Los Diablos Rojos quedaron eliminados de la Europa League a manos de Sevilla, mientras que en la Premier League, perdió dos partidos, ganó cuatro y empató uno. Hasta el momento, el conjunto dirigido por Erik Ten Hag está en zona de clasificación a la Champions League.

La lesión de Lisandro Martínez

En el minuto 39 del segundo tiempo, del partido correspondiente a la Europa League, Martínez se tiró al piso en una jugada sin oposición. La imagen recorrió el mundo, ya que salió del campo de juego acompañado de sus rivales en la cancha, pero compañeros de la selección, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Lisandro Martínez se retira en andas

Tras conocerse el diagnóstico, Licha se sometió a una operación, que lo marginaría de las canchas hasta el final de la temporada. En su momento, publicó una foto desde el sanatorio, y escribió: “Todo salió muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por todos los mensajes, ahora ya pensando en la recuperación. Vamos”.

LA NACION