El divertido encuentro entre Franco Colapinto y una estrella del tenis en Bahréin: “Leyendas”

Franco Colapinto empezó su tercera temporada en la Fórmula 1, la primera en la que tiene un puesto de titular y no de suplente. Desde el miércoles realiza en circuito de Sakhir los tests de pretemporada a bordo de su monoplaza. El objetivo es claro: sumar kilómetros, ganar confianza y entender lo mejor posible el auto de cara al inicio del calendario, que arrancará con el Gran Premio de Australia el domingo 8 de marzo. Pero en medio de los entrenamientos, el argentino recibió en el hospitality de Alpine a uno de los deportistas más importantes de la actualidad. ¿Quién? Carlos Alcaraz. La estrella del tenis visitó Bahréin y compartió una divertida charla con el pilarense.

Carlos Alcaraz visitó el hospitality de Alpine en Bahréin y se reunió con Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly (Foto: Instagram @alpinef1team)

“Sirviendo una visita especial del Campeón del Abierto de Australia”, escribieron en la cuenta de Instagram de Alpine. En las imágenes se pudo ver al tenista español junto a Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto. Se mostraron relajados, divertidos y a pura sonrisa, lo que dio cuenta que la visita fue un soplo de aire fresco en medio de las tensiones propias de los entrenamientos de pretemporada.

El flamante campeón del Abierto de Australia fue al circuito de Sakhir y conversó con los pilotos (Foto: Instagram @alpinef1team)

Alcaraz junto a Flavio Briatore en Bahréin (Foto: Instagram @alpinef1team)

El encuentro de los deportistas causó furor. “¡Sí! Todas las leyendas juntas", comentó Bizarrap, gran amigo de Colapinto y Alcaraz, y el argentino le respondió: “Faltabas vos, leyenda”. “Vamos, Franquito y Carlitos son pura garra y corazón”; “¡Qué linda visita!”; “¡Vamos! Hola, Franco, qué lindo verte ahí feliz” y “Qué linda energía en estas fotos, aura de campeones”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram.

Los fanáticos quedaron encantados con el encuentro entre los deportistas (Foto: Instagram @alpinef1team)

El actual líder del ranking mundial de la ATP también pasó a saludar a los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, y a sus compatriotas Fernando Alonso y Carlos Sainz.