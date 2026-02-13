El divertido encuentro entre Franco Colapinto y una estrella del tenis en Bahréin: “Leyendas”
En plenos test de pretemporada de la Fórmula 1, el pilarense recibió la visita de uno de los deportistas más importantes del mundo y compartieron una memorable charla
- 2 minutos de lectura'
Franco Colapinto empezó su tercera temporada en la Fórmula 1, la primera en la que tiene un puesto de titular y no de suplente. Desde el miércoles realiza en circuito de Sakhir los tests de pretemporada a bordo de su monoplaza. El objetivo es claro: sumar kilómetros, ganar confianza y entender lo mejor posible el auto de cara al inicio del calendario, que arrancará con el Gran Premio de Australia el domingo 8 de marzo. Pero en medio de los entrenamientos, el argentino recibió en el hospitality de Alpine a uno de los deportistas más importantes de la actualidad. ¿Quién? Carlos Alcaraz. La estrella del tenis visitó Bahréin y compartió una divertida charla con el pilarense.
“Sirviendo una visita especial del Campeón del Abierto de Australia”, escribieron en la cuenta de Instagram de Alpine. En las imágenes se pudo ver al tenista español junto a Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto. Se mostraron relajados, divertidos y a pura sonrisa, lo que dio cuenta que la visita fue un soplo de aire fresco en medio de las tensiones propias de los entrenamientos de pretemporada.
El encuentro de los deportistas causó furor. “¡Sí! Todas las leyendas juntas", comentó Bizarrap, gran amigo de Colapinto y Alcaraz, y el argentino le respondió: “Faltabas vos, leyenda”. “Vamos, Franquito y Carlitos son pura garra y corazón”; “¡Qué linda visita!”; “¡Vamos! Hola, Franco, qué lindo verte ahí feliz” y “Qué linda energía en estas fotos, aura de campeones”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram.
El actual líder del ranking mundial de la ATP también pasó a saludar a los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, y a sus compatriotas Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Octavo mejor puesto. Franco Colapinto: el argentino probó su Alpine en el test de la F1 en Bahréin
Jornada positiva. Franco Colapinto hoy: cómo le fue en los ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin
Pretemporada. Satisfactoria jornada para Colapinto: dio 144 vueltas y registró el octavo mejor tiempo en los tests de Bahréin
- 1
Argentina Open 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 2
River extravió el juego, perdió la solidez defensiva y suma derrotas que arrastran a gestos de nerviosismo en Gallardo
- 3
La aparición de Franco Colapinto en el nuevo trailer de la temporada 8 de Drive to Survive
- 4
Video: así fue la dura lesión de Portillo en River, dos minutos después de su ingreso contra Argentinos