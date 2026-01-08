Una estrella de la NFL denunció a su exesposa por revelar detalles de su intimidad

Matt Kalil, exjugador de fútbol americano (NFL), recurrió a la Justicia de su país a raíz de una serie de comentarios públicos de su exposa Haley Baylee, quien dio detalles de cómo era la intimidad de la pareja y apuntó sobre el tamaño del miembro viril del deportista.

En la documentación presentada ante los tribunales y difundida por el portal especializado TMZ, Kalil alega los cargos de invasión de la privacidad y enriquecimiento injusto -beneficiarse sobre otro sin una justificación legal-. Por otra parte, el exdeportista alegó que las declaraciones provocaron un severo perjuicio a su privacidad e imagen pública, dañando su reputación.

Matt Kalil y Haley Baylee se separaron en 2022

El principio del conflicto se dio en noviembre de 2025, cuando Baylee mantuvo una charla, por Twitch, con el streamer Marlon. Sin filtros, la modelo aseguró que el tamaño del miembro viril influyó directamente en la separación con el exjugador de la NFL, de quien se divorció en el año 2022.

“Estábamos intentando hacer lo que teníamos que hacer y esforzándonos en nuestro matrimonio. Lo intentamos todo: terapeutas, médicos. No miento. Busqué información sobre liposucción. Por eso es un poco gracioso. Es como si mi vida fuera una comedia que se escribe sola", indicó la mujer, sin tapujos.

Al introducir el tema, la influencer fue al grano y dejó sin palabras al interlocutor: “Lo hemos intentado, es imposible a menos que estés dispuesta a llorar. Era como dos latas de Coca-Cola una encima de otra, incluso puede que hasta una tercera”.

Haley Baylee reveló detalles íntimos de su expareja y ahora deberá afrontar una demanda judicial

La defensa de Kalil sostiene que estas declaraciones cruzaron el límite de lo privado para convertirse en un instrumento de monetización. El exatleta argumenta que Baylee obtuvo un “beneficio sustancial” mediante el “aumento de tráfico, audiencia y compromiso en sus plataformas digitales” tras la viralización de sus dichos.

Un punto central de la demanda es la afectación a terceros. El damnificado afirma que su actual esposa, Keilani Asmus fue blanco de un acoso sistemático en las redes sociales por los dichos de Baylee. Según los documentos judiciales que se presentaron en la Justicia y fueron revelados por TMZ, Asmus recibe mensajes “perturbadores y alarmantes” de manera frecuente como consecuencia directa de la exposición mediática generada por Baylee. Para respaldar esta acusación, el demandante incluyó capturas de pantalla de los mensajes recibidos por su pareja.

Haley Baylee habló sobre el miembro viril de su exesposo Matt Kalil

Luego de la intervención de un cuerpo de abogados, la defensa pidió una indemnización de 75 mil dólares por los daños y perjuicios generados. Ante esta maniobra judicial, la influencer lamentó llegar a esta instancia, sin antes tener una mediación para poder limar las asperezas.

“Litigar es una experiencia desgarradora y emocionalmente agotadora, y me rompe el corazón que él haya decidido someternos a nosotros y a nuestras familias a esta situación”, destacó la mujer, quien reconoció su grave error, pero deberá afrontar las costas del juicio en caso de ser declarada culpable.

Matt Kalil desarrolló su carrera en la NFL en equipos como los Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans hasta su retiro en 2019. Tras su divorcio de Baylee en 2022, reconstruyó su vida personal junto a Asmus, con quien tiene un hijo. Baylee, en tanto, continúa su trayectoria profesional en el ámbito del modelaje y las redes sociales.