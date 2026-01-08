Brutal pelea en un partido de hockey sobre hielo: el nocaut que dio la vuelta al mundo
La violencia en la NHL volvió a ser noticia y el video se viralizó en las redes; Reaves y Olivier, los protagonistas, reeditaron un viejo enfrentamiento
El inicio de la temporada 2026 de la National Hockey League (NHL) quedó marcado por un particular hecho de violencia: una pelea, mano a mano, entre Ryan Reaves, jugador del San José Sharks, y Mathieu Olivier, de los Columbus Blue Jackets. El incidente se produjo en el segundo periodo -en total son tres, de 20 minutos cada uno- y terminó con el primero en estado inconsciente en el medio de la pista, sentando un peligroso precedente en esta competencia donde están permitidas las riñas en pleno encuentro.
El origen de la pelea se dio cuando el jugador Zach Werenski de los Blue Jackets convirtió un tanto para recortar la distancia -perdían 2 a 0- y generó un fuerte envión anímico para su equipo. Fue en ese momento que, producto de la exaltación general, Ryan Reaves, un jugador experimentado de 38 años, aceptó una pelea contra Mathieu Olivier amparados en la Regla 56 del reglamento de este deporte que permite las grescas y sanciona a los involucrados por cinco minutos en los boxes de penalizaciones al costado de la cancha.
Ante la vista de los propios jugadores y árbitros, se armó una especie de ring dentro de la cancha donde Reaves y Olivier intercambiaron una serie de golpes que dejó al primero mencionado al borde de quedar inconsciente producto de la severidad de los impactos que recibió en la zona de su cabeza. Una vez que Reaves cayó al piso, ambos fueron separados y el jugador golpeado fue asistido por los médicos que activaron el protocolo de conmoción cerebral.
Según detallaron medios locales, el deportista de los San José Sharks tuvo que memorizar algunas palabras, decir los meses del año y hasta ordenar números para descartar algún daño mayor que podría haber derivado en una hospitalización inmediata.
La Regla 56, que permite este duelo físico, tiene ciertas reglas a seguir para que los jugadores no sufran penalizaciones severas. Los contendientes podrán utilizar solo una mano para golpear y la otra para sostener la remera del rival. Por su parte, deben soltar su stick -palo- y quitarse los guantes de protección.
La pelea solamente se frena cuando uno de los involucrados pierda el equilibrio y caiga al suelo. En ese momento, los árbitros tienen la potestad de interceder y cortar el enfrentamiento. Por su parte, queda completamente prohibido que se involucren terceros en la contienda y utilizar objetos contundentes como sus cascos y palos para pegar.
“Fue una pelea abierta y cualquiera pudo haber vencido. Cuando sentí que caía, intenté sostenerlo. Creo que todos hacemos lo mismo”, destacó Olivier luego del encuentro, avalando y naturalizando la conducta agresiva dentro de este particular deporte.
Esta no es la primera vez que los dos protagonistas se pelean en la NHL. A principios de 2025, Reaves y Olivier también se batieron a duelo en un encuentro entre Toronto Maple Leafs y los Columbus Blue Jackets.
En lo estrictamente deportivo, San José Sharks le ganó 5-2 a su oponente de turno con goles de Zack Ostapchuk, Mario Ferraro y Macklin Celebrini.
