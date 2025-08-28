US Open: Medvedev fue multado con 42.500 dólares por conducta antideportiva y por destrozar su raqueta

Las autoridades del US Open multaron este miércoles al ruso Daniil Medvedev con un total de 42.500 dólares, más de un tercio de su bolsa de 110.000 en su participación en el torneo, por su ataque de furia durante su derrota en la primera ronda.

El juez del campeonato, Jake Garner, sancionó al tenista con 30.000 dólares por conducta antideportiva y otros 12.500 por destruir su raqueta. Cuando el partido terminó con victoria para Benjamin Bonzi, Medvedev azotó repetidamente la raqueta contra su silla en la línea lateral, rompiéndola en pedazos.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Medvedev, ex número 1 del ranking y campeón en Flushing Meadows en 2021, se enfureció el domingo por la noche cuando el juez principal Greg Allensworth decidió permitir que su oponente realizara otro primer servicio después de que un fotógrafo se movió en la cancha cuando tenía prohibido hacerlo.

Bonzi estaba a un punto de ganar, con una ventaja de 5-4 en el tercer set, cuando el fotógrafo, cuya acreditación fue posteriormente revocada, comenzó a caminar por el lado de la cancha en el estadio Louis Armstrong justo después de una falta. Allensworth le dijo al fotógrafo que saliera de la cancha. Luego anunció que Bonzi tendría otro primer servicio debido a la interrupción.

Medvedev se acercó al juez para quejarse, y fue entonces cuando las cosas se descontrolaron. La multitud comenzó a abuchear y a corear: “¡Segundo servicio!”. En total, el juego se detuvo por más de seis minutos mientras Medvedev azuzaba a los fanáticos e insultaba a Allensworth.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

“Él quiere irse a casa, chicos. No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, no por hora”, gritó Medvedev en los micrófonos detrás de la silla. Cuando se restableció el orden, Medvedev terminó llevándose ese set, y el cuarto también. Pero Bonzi finalmente terminó ganando el partido por 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4.

Fue la tercera derrota consecutiva de Medvedev en la primera ronda de un Grand Slam, incluyendo el mes pasado en Wimbledon contra el propio Bonzi, en cuatro sets.

Alcaraz arrasó y está en la tercera ronda

El español Carlos Alcaraz barrió este miércoles al italiano Mattia Bellucci y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en su partido más rápido en este torneo de Grand Slam. El número 2 del mundo se deshizo del 65 del ranking por 6-1, 6-0 y 6-3 en una exhibición implacable de apenas una hora y 36 minutos.

“Jugué muy bien, para ser honesto, desde el principio hasta la última pelota”, se felicitó el español. Campeón en Nueva York en 2022, Alcaraz pidió disculpas al público por el escaso tiempo que pudieron disfrutar de su juego.

El derechazo de Alcaraz

¡EL MARTILLO DE ALCARAZ! 🔨🇪🇸



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/MPrtn9Vptt — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 28, 2025

“Me tengo que disculpar con la gente, pero yo debo hacer mi trabajo”, dijo con una sonrisa. “Cuanto menos tiempo esté en la cancha, mejor para mí, para estar más listo para el siguiente partido”, agregó.

“Cada vez que entro a jugar, espero hacerlo lo más corto posible”, reconoció el murciano, que está en un momento de forma irresistible con cinco títulos logrados en siete finales consecutivas desde abril.

El salto de bailarín de Alcaraz

¡BIENVENIDOS AL SHOW DE ALCARAZ! 🍿



📺 Mirá el #USOpen en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/IPDtvxhJZ3 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 28, 2025

A Bellucci, de 24 años, le sobrevino un huracán de tenis apenas pisó el estadio central de Flushing Meadows en el inicio de la sesión nocturna. El italiano, con su palmarés ATP por estrenar, apenas logró arañar cuatro juegos en una noche en que no tuvo una sola oportunidad de break.

Alcaraz no se desconectó en ningún momento de su misión y elevó su contador hasta los 32 golpes ganadores, contra 11 de Bellucci, quien lanzó varias miradas de impotencia a su equipo en la tribuna.

El ex número 1 no cedió ni un solo break en sus dos primeros cruces del torneo, en el que está mostrando su mejor tenis en Nueva York desde que conquistó el trofeo a los 19 años.

El drop exquisito de Alcaraz

Alcaraz engages the drop shot game 💫 pic.twitter.com/88oTN8rd3C — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Este triunfo obliga al italiano Jannik Sinner a superar el jueves su cruce de tercera ronda frente al australiano Alexei Popyrin para no perder el liderazgo del ranking de la ATP a manos de Alcaraz.

El próximo rival del español será también italiano, aunque con orígenes argentinos: Luciano Darderi (34°). Ellos nunca se enfrentaron profesionalmente.