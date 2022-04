“¿Ven a un Boca ganador?”: la pregunta de un periodista de ESPN que descolocó a sus colegas

El periodista de F12 (ESPN), Leo Gabes, le realizó este lunes una pregunta a sus compañeros periodistas al observar la formación que decidió parar el entrenador Sebastián Battaglia en el próximo encuentro de Boca Juniors ante Deportivo Cali en su debut en la Copa Libertadores. “¿Ven a un Boca ganador?” , les consultó el cronista, no sin sarcasmo e ironía, a sus colegas.

El conductor del programa, Mariano Closs, recogió el guante y le respondió sin vacilaciones al relator: Sí, este es un equipo que puede ganar tranquilamente, ¿por qué no?”. Acto seguido, Leo le replicó: “Obvio que puede ganar, ¿pero ven a un Boca ganador con estos nombres?”. Luego, dio su opinión acerca del once titular que jugaría el martes a la noche en Colombia: “Para mí, le faltan nombres”.

Por su parte, el periodista Esteban Edul lo definió como a “un equipo lógico”, ya que “los que juegan en sus lugares, los guardó”, en relación al partido del último sábado por la noche ante Arsenal. Ligado al Mundo Boca, Martín Costa informó que, originariamente, Eduardo Salvio iba a jugar 45 minutos frente al equipo de Leonardo Madelón.

La pregunta de un periodista de ESPN a sus colegas al ver la formación del equipo

Sin embargo, su bajo rendimiento hizo que Battaglia decidió que “Toto” estuviera más tiempo en el campo de juego, aunque no lo terminó de conformar. Del mismo modo, el cronista relacionado a la institución xeneize indicó que “(Jorge) Figal, de central, no gustó”.

En tanto, Costa opinó que “este equipo lo que no tiene es funcionamiento, no juega, tiene dudas. No es confiable. Juegan los titulares, los suplentes, y Boca juega igual”. De acuerdo con el periodista Augusto Cesar, Boca formará con Agustín Rossi; Luis Advínicula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila y Frank Fabra; Christian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.

“Andá a la tribuna”

Después, los participantes de F12 debatieron acerca del debut del VAR en el fútbol argentino este fin de semana y repararon en la infracción que le hizo el defensor Juan Infante al delantero Juan Garro en el partido entre Newell’s y Platense, y que derivó en penal (y gol) para “La Lepra”. Acerca de la jugada en cuestión, Gabes consideró: “Este penal lo cobran porque le dieron el penal a Boca el día anterior. Es así de corta la historia”.

Infantino y Garro se agarran mutuamente, pero cobraron penal para Newell's; hasta ese momento, Platense empataba 1-1 en Rosario

Tras este comentario del columnista, Closs le dijo: “Andá a la tribuna”. Después, Mariano lo chicaneó porque el fin de semana Belgrano le ganó 2 a 1 a All Boys, equipo del que Gabes es hincha: “Perdiste el fin de semana. De visitante, ¿no?”. Resignado, el relator contestó: “Sí, pero en el final. Íbamos ganando, igual...”

“No me gusta el VAR”

Por último, una opinión del periodista y exjugador Mariano Juan dijo que, con la asistencia de video arbitral, el fútbol se convierte en “otro deporte”. Y lo ejemplificó: “No podes gritar el gol. No me gusta. No digo que esté bien o esté mal”.