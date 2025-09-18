Video: la increíble salvada de Juan Fernando Quintero en el minuto 93 de que le dio vida al equipo de Gallardo

River perdió 2-1 contra Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un partido que le resultó completamente esquivo en el primer tiempo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró descontar sobre el final del encuentro y achicó la diferencia de cara al partido en Brasil, a jugarse el próximo miércoles, desde las 21.30.

Tras el gol de Lucas Martínez Quarta -con un rebote que descolocó al arquero-, River se envalentonó para igualar el partido y dejó espacios en el fondo. Así fue como en un contragolpe, luego de una ejecución de un córner, el Millonario quedó desguarnecido en el fondo y Juan Fernando Quintero, que ingresó en el entretiempo, se vistió de héroe para salvar al equipo.

El gol de Lucas Martínez Quarta para el descuento de River

En esta ocasión, el colombiano no se lució con un pase habilitación, ni con un remate de media distancia, sino con una barrida fundamental para cortar un ataque de Palmeiras. Transcurría el tercer minuto de los seis que el cuerpo arbitral dio de adición y el delantero Allan Ellias tenía el campo libre para quedar mano a mano con Franco Armani.

Situado en la zona de rebote -fuera del área- al lanzar el córner, Quintero tuvo tiempo de correr varios metros en sentido hacia su arco e interceptó como si fuera un defensor, lo que hubiese sido una situación clara de gol para el elenco brasileño.

Gustavo Gómez ya cabeceó y Armani no llegará a evitar el 1 a 0 de Palmeiras sobre River JUAN MABROMATA�,Agencia AFP - AFP�

Palmeiras, con una notable contundencia, dominó el control de la pelota durante el primer tiempo. A los 6 minutos, de cabeza, Gustavo Gómez abrió el marcador. Luego del gol, el visitante pudo ampliar la diferencia con un cabezazo de Lucas Evangelista que el palo negó. Sobre el final de los primeros 45 minutos, José López, recientemente convocado a la selección argentina, armó una jugada personal, habilitó a Vitor Roque y el delantero definió ante la salida de Armani para el 2-0.

El descuento de Martínez Quarta sobre el final le abrió un panorama diferente a River para el encuentro de vuelta, donde deberá mejorar para poder establecer una paridad ante uno de los equipos más fuertes del continente.