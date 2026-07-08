La insólita reacción del Ratón Ayala en el gol de Messi: revoleó un cartel de cambios y nadie lo vio

Si de sufrimiento se trata, los hinchas de la selección argentina algo saben al respecto. Porque el partido de octavos de final de la Copa del Mundo que tuvo lugar el martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tuvo justamente eso, pero también emoción, euforia, lágrimas y situaciones inesperadas que terminaron volviéndose virales. Uno de estos momentos tuvo como protagonista a Roberto Ayala, quien revoleó el cartel de los cambios para gritar el gol de Lionel Messi que le dio vida a “La Scaloneta” a los 38 minutos del segundo tiempo.

La Argentina tuvo una remontada heroica. Perdía 2 a 0 frente a Egipto cuando un cabezazo de Cristian “Cuti” Romero, luego de un centro del capitán a los 33 minutos del segundo tiempo, fue el puntapié para una maratónica transformación. Solo cinco minutos después, tras una asistencia de Gonzalo Montiel, Messi anotó su octavo gol en la competencia y encontró el empate. El gol se gritó como un campeonato. Pero mientras el equipo se unía al abrazo del capitán con Enzo Fernández y Julián Álvarez, en el banco de suplentes también pasaban cosas.

La Argentina tuvo una remontada histórica en Atlanta y clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo Elsa - Getty Images North America

Una de las cámaras registró el momento previo al segundo gol. Lionel Scaloni miraba de brazos cruzados el arco rival y a su lado estaba el “Ratón” Ayala sosteniendo el cartel de los cambios, dando a entender que el cuerpo técnico tenía previsto modificar la formación en la cancha. Sin embargo, tras el grito de gol, lo revoleó sobre el césped y salió a correr para abrazarse al banco de suplentes. Cuando el fervor bajó, regresó a su ubicación y lo recogió. Como era de esperarse, la secuencia no tardó en volverse viral.

¡ESTE SÍ LO GRITÓ CON TODO!



🇦🇷 El festejo de Lionel Scaloni tras el gol de Lionel Messi para el empate de Argentina contra Egipto.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MJuX6cEfAo — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Para la Argentina, el cartel recién fue requerido durante el tiempo adicional que dispuso el árbitro. Luego de que Fernández marcara de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez, el cuerpo técnico decidió que había que cuidar el resultado. Sacaron a Julián Álvarez y a Romero para que ingresaran Facundo Medina y Nicolás Otamendi. La selección tuvo una remontada épica y se metió a cuartos de final, donde el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) se medirá frente a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City.