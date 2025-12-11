Video: las impactantes imágenes de un estadio de fútbol incendiado por sus propios hinchas luego de irse al descenso

Perder la categoría puede calar muy hondo en el sentimiento de muchos hinchas de fútbol. Pero también puede motorizar el advenimiento de conductas irracionales. Este fue el caso de un grupo de simpatizantes del Haka Valkeakosk, club de la ciudad de Valkeakoski, Finlandia, quienes, luego de que su equipo se fuera al descenso, prendieron fuego el estadio.

El momento del incendio en un estadio de Finlandia

Si bien no fue la primera vez que pierde la categoría, la institución es una de las más fuertes del fútbol de ese país, con más de 20 títulos en toda su historia.

Haka Valkeakosk terminó último del Grupo B con 17 puntos de la primera división finlandesa, siendo el que menos unidades sumó, y perdió la categoría en octubre. Como protesta por el flojo nivel del equipo y los espurios manejos de la dirigencia, un grupo de menores de edad inició un feroz incendio este domingo en el estadio Tehtaan kenttä, que cuenta con una capacidad de 5.300 espectadores.

Tres de los menores fueron detenidos, aunque están por debajo de la edad de imputabilidad según las leyes del país. En tanto, uno de ellos, de 15 años, confesó haber comenzado las llamas.

Reducida a cenizas: así quedó la tribuna del Haka Valkeakoski

En las últimas horas, el club utilizó sus redes sociales para convocar a todos aquellos que quieran colaborar con la reconstrucción del estadio.

🖤🤍 Liity Päätykatsomoon – myös MobilePaylla 🖤🤍



Päätykatsomo-yhteisö on syntynyt, jotta jokainen, joka haluaa auttaa Hakaa tämän poikkeuksellisen hetken yli, voi tehdä sen helposti.

Ja nyt liittyminen onnistuu myös MobilePaylla.



Lue lisää: https://t.co/j5RfK7QG1w pic.twitter.com/BrP7tzNoxc — FC Haka Valkeakoski (@FCHakaOfficial) December 11, 2025

Por otro lado, compartieron un comunicado oficial donde se pudo leer: “FC Haka promete hacer todo en esta difícil situación. La destrucción del campo de juego del estadio Tehtaa es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio, el césped quedó parcialmente inutilizable”.

Un club con presencia argentina

Haka Valkeakosk cuenta en sus filas al futbolista argentino Juan Lescano, de 33 años, a quien se le termina el contrato a fin de año. El delantero que nació en Rauch, al este bonaerense, nunca jugó en el fútbol local, sino que hizo inferiores en Real Madrid y Liverpool. En el club también se encuentra el jugador venezolano Elías Romero.

Lescano, el argentino que juega en el FC Haka

En el palmarés del conjunto finlandés hay nueve campeonatos de la primera división y 12 copas nacionales. Su época de gloria fue en la década del 80, cuando disputó cuatro veces la Champions League.