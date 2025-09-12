Argentina vs. Finlandia, por el Mundial de vóley Filipinas 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina de vóley masculino se estrena este sábado en el Mundial de Filipinas 2025, con un equipo nuevo y renovado respecto a la última gran cita que disputó, los Juegos Olímpicos de París, el año pasado. El conjunto albiceleste, comandado por Marcelo Méndez, se mide desde las 23.30 (horario argentino) con Finlandia, por la fecha 1 del Grupo C que también integran Corea del Sur y el bicampeón olímpico, Francia.

Todos los encuentros del conjunto albiceleste se pueden ver en vivo por televisión en DSports, uno de los canales deportivos de DirecTV, que posee los derechos del certamen, razón por la cual dispone de todos los juegos en su plataforma DGO, para la que se requiere tener una suscripción activa. Otra opción para seguir el desarrollo del torneo es el canal de streaming de Volleyball World.

El seleccionado argentino aún es un equipo en formación, pero pretende pelear en grande en el Mundial Wagner

Este viernes, justamente, el DT terminó de “recortar” la nómina de jugadores, que en la antesala disputaron varios amistosos de preparación: quedó afuera el central Gustavo Maciel. Entre los convocados sobresale la presencia del experimentado armador Luciano De Cecco, quien volvió después del impasse que tuvo en el equipo tras los Juegos Olímpicos. El resto, es un mix de voleibolistas que tienen distintos grados de veteranía. Especialmente se trata de nuevos jugadores que le dan forma a un equipo renovado tras el fin del ciclo olímpico anterior.

Marcelo Méndez intentará darle su mejores conocimientos al equipo argentino NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Fixture de la selección argentina en el Mundial de vóley

Grupo C

Argentina vs. Finlandia - Sábado 13 de septiembre a las 23.30.

- Sábado 13 de septiembre a las 23.30. Argentina vs. Corea del Sur - Lunes 15 de septiembre a las 23.30.

- Lunes 15 de septiembre a las 23.30. Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona, se clasificará a los octavos de final y se verá las caras con un rival de la zona F, conformada por Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

La Argentina tuvo un gran rendimientos en los amistosos de preparación al Mundial

La de este año es la primera edición del Mundial de vóley con su nuevo formato. A partir de ahora, el certamen ecuménico se realiza cada dos años y tiene 32 participantes. El torneo dispone ocho grupos de cuatro selecciones cada uno, en los que los dos mejores avanzan directamente a octavos de final. A partir de esa instancia, habrá partidos a eliminación directa hasta la final. Polonia, el N° 1 del mundo, es el principal favorito junto a Italia, último equipo campeón y Francia y Brasil.

La selección argentina llegó hasta los cuartos de final del Mundial anterior, Polonia-Eslovenia 2022.

Plantel Selección Argentina

Armadores:

Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos:

Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales:

Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas:

Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero:

Santiago Danani.

🇦🇷🌏 ¡Argentina tiene sus 14 nombres para el Mundial de Filipinas!



👉 Luego de la preparación en Polonia y Filipinas, quedaron definidos los nombres para el Mundial



👉 Quedó desafectado Gustavo Maciel



🗓️ 13/9 - 23:30 ante FIN 🇫🇮#VamosArgentina



🌐 https://t.co/YFXRRirwoG pic.twitter.com/fyiTLpJkbq — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 12, 2025

El historial de la Argentina en la Copa del Mundo

De las 20 ediciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo de vóley la Argentina participó en 12 y su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, certamen que se jugó en el país. Fue sexta en dos ocasiones (Brasil 1990 y Argentina 2002) y quedó séptima en Francia 1986, en la previa a los Juegos Olímpicos Seúl 1988, donde logró la medalla de bronce. En Polonia-Eslovenia 2022, la última ocasión, fue octava tras quedar eliminada en cuartos de final.