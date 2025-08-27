Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial femenino de vóley de Tailandia 2025, sin la selección argentina

Los 16 equipos que ocuparon el primer y segundo puesto en sus respectivos grupos siguen en carrera por el título; Las Panteras se ubicaron 22°
- 3 minutos de lectura'
El Mundial de vóley femenino 2025 que se realiza en Tailandia dejó atrás la primera etapa de la que los 16 seleccionados que ocuparon el primer y segundo puesto en sus respectivos grupos avanzaron a octavos de final y siguen en carrera por el título, entre los que no están Las Pantera argentinas.
Los equipos que continúan en el certamen y jugarán la próxima etapa, programada entre el viernes 28 de agosto y el lunes 1° de septiembre, son Países Bajos, el anfitrión, Italia, Bélgica, Francia, Brasil, Estados Unidos, Eslovenia, Turquía, Canadá, China, República Dominicana, Polonia, Alemania, Japón y Serbia.
Cronograma de los octavos de final del Mundial de Vóleibol femenino 2025
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Países Bajos vs. Serbia - Viernes 29 de agosto a las 7.30.
- Japón vs. Tailandia - Viernes 29 de agosto a las 10.30.
- Estados Unidos vs. Canadá - Lunes 1° de septiembre a las 7.
- Turquía vs. Eslovenia - Lunes 1° de septiembre a las 10.30.
- Italia vs. Alemania - Sábado 30 de agosto a las 7.30.
- Polonia vs. Bélgica - Sábado 30 de agosto a las 10.30.
- Brasil vs. República Dominicana - Domingo 31 de agosto a las 10.30.
- China vs. Francia - Domingo 31 de agosto a las 7.
Todos los encuentros se pueden ver en vivo a través de los canales oficiales de streaming de Volleyball World. Los ganadores de cada uno de los cruces de octavos avanzarán a los cuartos. La final está programada para el domingo 7 de septiembre en el estadio Cubierto Huamark de Bangkok.
La selección argentina compitió en el Grupo D, en el que debutó con un gran triunfo sobre República Checa 3-1 (18-25, 25-23, 25-17 y 26-24). Luego, cayó ante Estados Unidos 3-1 (14-25, 25-23, 12-25 y 17-25) y frente a Eslovenia 3-0 (20-25, 22-25 y 21-25) y no pudo acceder a los octavos de final. En la general quedó 22° entre 32 participantes.
Alentemos, siempre 💙🤍💙#VamosPanteras#VamosArgentina pic.twitter.com/PediFSfAKs— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) August 26, 2025
El plantel dirigido por el entrenador Facundo Morando -Daniel Castellani no viajó con la delegación- lo conformaron las armadoras Victoria Mayer y Azul Benítez; las centrales Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera; las opuestas Bianca Cugno y Martina Bednarek; las puntas Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich y Nicole Pérez; y las líberos Agostina Pelozo y Antonela Fortuna.
Las Panteras jugaron, incluida esta edición, ocho veces la Copa del Mundo y su mejor actuación fue el octavo lugar en Brasil 1960. Luego, no bajaron del 15° puesto y en la edición anterior a la de Tailandia 2025, la de Países Bajos-Polonia 2022, quedaron 16° tras ser eliminadas en la segunda etapa.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial de Voleibol
- 1
Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026
- 2
Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca
- 3
Novak Djokovic reveló que Juan Martín Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: “Mi mundo se colapsó”
- 4
US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro