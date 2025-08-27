Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial femenino de vóley de Tailandia 2025, sin la selección argentina

El Mundial de vóley femenino 2025 que se realiza en Tailandia dejó atrás la primera etapa de la que los 16 seleccionados que ocuparon el primer y segundo puesto en sus respectivos grupos avanzaron a octavos de final y siguen en carrera por el título, entre los que no están Las Pantera argentinas.

Los equipos que continúan en el certamen y jugarán la próxima etapa, programada entre el viernes 28 de agosto y el lunes 1° de septiembre, son Países Bajos, el anfitrión, Italia, Bélgica, Francia, Brasil, Estados Unidos, Eslovenia, Turquía, Canadá, China, República Dominicana, Polonia, Alemania, Japón y Serbia.

Cronograma de los octavos de final del Mundial de Vóleibol femenino 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Países Bajos vs. Serbia - Viernes 29 de agosto a las 7.30.

Japón vs. Tailandia - Viernes 29 de agosto a las 10.30.

Estados Unidos vs. Canadá - Lunes 1° de septiembre a las 7.

Turquía vs. Eslovenia - Lunes 1° de septiembre a las 10.30.

Italia vs. Alemania - Sábado 30 de agosto a las 7.30.

Polonia vs. Bélgica - Sábado 30 de agosto a las 10.30.

Brasil vs. República Dominicana - Domingo 31 de agosto a las 10.30.

China vs. Francia - Domingo 31 de agosto a las 7.

El cuadro del Mundial de Vóleibol femenino, con 16 países en octavos de final

Todos los encuentros se pueden ver en vivo a través de los canales oficiales de streaming de Volleyball World. Los ganadores de cada uno de los cruces de octavos avanzarán a los cuartos. La final está programada para el domingo 7 de septiembre en el estadio Cubierto Huamark de Bangkok.

La selección argentina compitió en el Grupo D, en el que debutó con un gran triunfo sobre República Checa 3-1 (18-25, 25-23, 25-17 y 26-24). Luego, cayó ante Estados Unidos 3-1 (14-25, 25-23, 12-25 y 17-25) y frente a Eslovenia 3-0 (20-25, 22-25 y 21-25) y no pudo acceder a los octavos de final. En la general quedó 22° entre 32 participantes.

El plantel dirigido por el entrenador Facundo Morando -Daniel Castellani no viajó con la delegación- lo conformaron las armadoras Victoria Mayer y Azul Benítez; las centrales Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera; las opuestas Bianca Cugno y Martina Bednarek; las puntas Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolino, Daniela Bulaich y Nicole Pérez; y las líberos Agostina Pelozo y Antonela Fortuna.

Las Panteras jugaron, incluida esta edición, ocho veces la Copa del Mundo y su mejor actuación fue el octavo lugar en Brasil 1960. Luego, no bajaron del 15° puesto y en la edición anterior a la de Tailandia 2025, la de Países Bajos-Polonia 2022, quedaron 16° tras ser eliminadas en la segunda etapa.