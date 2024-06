Así quedó la lista de clasificados del vóley a los Juegos Olímpicos, tras la etapa regular de la Nations League

Escuchar

Con la conclusión este domingo de la primera etapa de la Nations League de Volleyball (VNL) 2024 se definieron los últimos cinco equipos clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024 a través del ranking mundial de la Federación Internacional (FIVB): Italia, Eslovenia, Argentina, Serbia y Egipto.

El escalafón de la FIVB se modificaba con cada partido de la Nations League. Los equipos sumaban y restaban unidades de acuerdo al resultado que obtenían en cada encuentro. También era relevante, a favor o en contra, si la derrota era más o menos abultada en sets. A través de ese ranking se repartieron los últimos cinco cupos a la cita olímpica sin tener en cuenta al anfitrión (Francia) y a los que consiguieron sus boletos en los preolímpicos (Polonia, Brasil, Japón, Estados Unidos, Canadá y Alemania).

Eslovenia clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 a través del ranking mundial de la FIVB FIVB

Los eslovenos marchan terceros en la tabla con 354.46 puntos y por encima de los italianos, que tienen 352.33. El combinado nacional, por su parte, está octavo con 298.34 unidades y los serbios, décimos con 259.97. El elenco balcánico peleó hasta la última jornada con Cuba, que si bien fue el quinto mejor ubicado la última plaza fue para el mejor seleccionado de África porque en los Juegos Olímpicos debe haber conjuntos de los cinco continentes, sin importar que se encuentre relegado en el escalafón. Los egipcios, que ni siquiera compitieron en la VNL, figuran 19° con 164.05 puntos.

Clasificados a París 2024

Francia (anfitrión).

Brasil (Preolímpico de Río de Janeiro).

Alemania (Preolímpico de Río de Janeiro).

Estados Unidos (Preolímpico de Tokio).

Japón (Preolímpico de Tokio).

Canadá (Preolímpico China).

Polonia (Preolímpico de China).

Italia (ranking FIVB).

Eslovenia (ranking FIVB).

Argentina (ranking FIVB).

Serbia (ranking FIVB).

Egipto (ranking FIVB).

El ranking mundial de la FIVB, con el que se definieron las últimas cinco plazas a París 2024 FIVB

El torneo masculino de voleibol en los Juegos Olímpicos París 2024 se desarrollará entre el 27 de julio y 11 de agosto en la Arena París Sud. Los 12 combinados serán divididos en tres zonas de cuatro equipos cada uno y jugarán todos contra todos en sus respectivos grupos. Los dos líderes de cada uno más los dos mejores terceros avanzarán a cuartos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa.

El campeón defensor de la medalla de oro que obtuvo en Tokio 2020 -se hicieron en 2021 por la pandemia de coronavirus- es Francia, el anfitrión. Rusia, que fue segundo en la anterior edición, no competirá porque la FIVB lo vetó de los campeonatos a raíz de su invasión a Ucrania mientras que el bronce para la selección argentina al imponerse en el último duelo sobre Brasil. La albiceleste estará en una cita olímpica por cuarta vez consecutiva -récord- y novena en total. Además del tercer puesto en Tokio 2020, logró la misma ubicación en Seúl 1988.

Así se define la Nations League

Concluyó este domingo la primera etapa de la Nations League de voleibol (VNL) 2024 y se definieron los ocho seleccionados que clasificaron a cuartos de final y siguen en carrera por el título, entre los que está la Argentina porque quedó octava en la tabla de posiciones con un récord de seis triunfos y la misma cantidad de derrotas. El combinado dirigido por Marcelo Méndez enfrentará a Eslovenia, que logró el primer lugar con 11 victorias y una sola caída.

El resto de los cruces serán Polonia vs. Brasil, Italia vs. Francia y Japón vs. Canadá. La primera instancia de eliminación directa está prevista para el 27 y 28 de junio mientras que un día después tendrán lugar las semifinales. La definición será el 30 de junio. Todos los cruces se jugarán en Lodz, Polonia.

Cuartos de final

(1) Eslovenia vs. Argentina (8).

(2) Polonia vs. Brasil (7).

(3) Italia vs. Francia (6).

(4) Japón vs. Canadá (5).

Así quedó el cuadro de la VNL, tras la primera etapa FIVB

