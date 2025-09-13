En qué canal pasan Argentina vs. Finlandia por el Mundial de vóley 2025 hoy

Todo reinicio cuesta. La transición entre el final y el volver a empezar de un ciclo o proceso no es sencillo para ningún equipo. Y la selección argentina de vóley está justamente atravesando ese movimiento desde que culminaron los Juegos Olímpicos de París 2024, rearmando un grupo en el que confluyen pocos nombres de mucha experiencia y, por el contrario, otros tantos de poca. Sin embargo, con las ambiciones de siempre, este sábado iniciará su camino en el Mundial de Filipinas 2025, que se puede ver en vivo por televisión únicamente en DSports.

El equipo albiceleste, que hace cuatro años dio con el golpe histórico que significó la medalla de bronce de los Juegos de Tokio 2020 (realizados en 2021 a raíz de la pandemia), se estrena desde las 23.30 (horario argentino) ante Finlandia, a priori su rival más sencillo en el Grupo C. Luego hará lo propio con Corea del Sur, este lunes, y más adelante, el jueves, con uno de los máximos favoritos, Francia.

Con equipo nuevo, pero con la fuerza de siempre y en especial de los últimos años, la selección argentina se predispone a un gran Mundial

El Mundial de vóley de Filipinas 2025 es un hecho desde este viernes, cuando se levantó el telón de la competencia a la que Italia llegó como equipo campeón defensor, pero con la presión de dos fuertes aspirantes a destronarlo: Polonia, subcampeón de la edición pasada y N° 1 del mundo y Brasil, protagonista histórico en estas grandes citas. Tanto como Francia, especialmente potente en los últimos años. El torneo se extenderá hasta el 28 de septiembre.

El equipo albiceleste afronta el certamen bajo la conducción técnica de Marcelo Méndez y en caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su grupo, se clasificará a los octavos de final y se verá las caras con un rival de la zona F, conformada por Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

Marcelo Méndez, el DT de la selección argentina, ya sabe l que es llevar el equipo al máximo NATALIA KOLESNIKOVA� - AFP�

Fixture de la selección argentina en el Mundial de vóley

Grupo C

Argentina vs. Finlandia - Sábado 13 de septiembre a las 23.30.

- Sábado 13 de septiembre a las 23.30. Argentina vs. Corea del Sur - Lunes 15 de septiembre a las 23.30.

- Lunes 15 de septiembre a las 23.30. Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Plantel Selección Argentina

Armadores:

Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos:

Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales:

Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas:

Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

Líbero:

Santiago Danani.

La de este año es la primera edición del Mundial de vóley con su nuevo formato. A partir de ahora, el certamen ecuménico se realiza cada dos años y tendrá 32 participantes. El torneo dispone ocho grupos de cuatro selecciones cada uno, en los que los dos mejores avanzan directamente a octavos de final. A partir de esa instancia, habrá partidos a eliminación directa hasta la final.

La selección argentina llegó hasta los cuartos de final en Polonia-Eslovenia 2022.

La selección argentina de vóley pretende seguir consiguiendo festejos: esta vez en el Mundial FEVA

Cómo ver online el Mundial 2025

El Mundial de vóley Filipinas 2025 se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming a través de DGO, para el cual se requiere tener una suscripción activa. DSports transmitirá una selección de partidos de la fase de grupos a través de sus diferentes señales de la grilla de programación de DirecTV. Y a partir del 20 de septiembre ofrecerá la cobertura de los playoffs hasta el 28, cuando se dispute la final. Todos los encuentros de la competencia estarán disponibles en DGO.

DSports.

DGO.

Earvin Ngapeth y Francia, bicampeona olímpica, son grandes favoritos al título en Filipinas 2025 MAURO PIMENTEL� - AFP�

El historial de la Argentina en la Copa del Mundo

De las 20 ediciones que tuvo hasta el momento la Copa del Mundo de vóley la Argentina participó en 12 y su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, certamen que se jugó en el país. Fue sexta en dos ocasiones (Brasil 1990 y Argentina 2002) y quedó séptima en Francia 1986, en la previa a los Juegos Olímpicos Seúl 1988, donde logró la histórica medalla de bronce. En Polonia-Eslovenia 2022, la última ocasión, fue octava tras quedar eliminada en cuartos de final.