Así fue la transformación de una empresa centenaria: de fabricar lamparitas a liderar la última tecnología del diagnóstico médico

Lo fascinante de las transformaciones empresariales es que obligan a profundas –y a veces arriesgadas– lecturas sobre el futuro. Muchas de ellas ni siquiera empiezan sumando actividades, sino dejando negocios atrás. El caso de Philips resulta especialmente interesante. La compañía con sede en los Países Bajos y nacida hace 130 años no se diversificó, sino que vendió unidades de negocio icónicas y soltó mercados masivos para concentrarse en algo distinto: el impacto en la salud y el bienestar de las personas.

Philips se define hoy como una empresa líder en tecnología de la salud: diseña, fabrica y comercializa algunos de los equipos más avanzados del mundo en diagnóstico por imágenes, desde resonadores y tomógrafos hasta angiógrafos, monitores, sistemas de rayos X y ecógrafos con soluciones avanzadas de software clínico e inteligencia artificial. A la vez, ofrece una línea de cuidado personal (que incluye afeitadoras, depiladoras, cepillos dentales eléctricos y dispositivos de belleza) para ayudar a las personas a verse mejor y ganar confianza. Y con Philips Avent, la compañía apoya a los padres en el cuidado de sus bebés a través de productos con respaldo clínico –y muy fáciles de usar– que aportan bienestar desde los primeros días de vida.

“En realidad la empresa estuvo desde siempre involucrada en salud. Ya en 1918 lanzó su primer equipo de rayos, y desde entonces el área médica fue un foco importante”, describe Guido López, Country Manager en Philips Argentina.

En la década del 90 la compañía vendió unidades de negocios (de ahí que otras firmas siguen comercializando los televisores, equipos de audio e incluso lamparitas Philips), y con ese capital comenzó a invertir fuertemente en investigación y desarrollo en salud, adquiriendo empresas y startups de tecnología médica.

Fue así como inauguró una nueva etapa y una nueva ambición: no solo desarrollar equipamiento médico de última generación, sino construir un ecosistema de salud interconectado en el que el diagnóstico por imágenes, el software clínico y la inteligencia artificial trabajan de manera integrada para mejorar la precisión clínica, optimizar el tiempo de los profesionales y ampliar el acceso a una atención de más calidad. “Nuestra meta es llegar a más pacientes con mejores resultados clínicos –concluye el ejecutivo–. La idea es mejorar la salud de un público cada vez más amplio”.

Guido López, Country Manager en Philips Argentina, destaca la vocación de la firma por llegar cada vez a más pacientes con mejores resultados clínicos.

El tiempo, ese recurso invaluable

Existe en el terreno de la salud un elemento que, aunque etéreo e imperceptible, afecta de una forma notable tanto procesos como diagnósticos, costos y hasta resultados: el tiempo. “Hoy el sistema de salud está muy presionado y el tiempo es clave –resume López–, por eso nuestras innovaciones optimizan los flujos de trabajo, reducen la carga del personal y ofrecen información en tiempo real y tratamientos personalizados. Así es como ayudan a los equipos de salud a trabajar de una forma más inteligente, fácil y sostenible”.

Si fabricar millones de productos de consumo masivo es una tarea titánica, enfocarse en resolver problemas globales de salud forma parte de “otra liga”. Las herramientas integradas que desarrolla la marca ayudan a los profesionales médicos a encarar tareas tan desafiantes y vitales como detectar problemas antes de que se agraven, optimizar los diagnósticos y tomar decisiones más rápidas y precisas.

Innovar, ¿para qué?

Por eso no es casual que Philips invierta hoy cerca del 10% de su beneficio anual en investigación y desarrollo, con un gran enfoque en software y ciencia de datos y con la visión de que las transformaciones reales llevan décadas de inversiones sostenidas. Si hay una empresa que puede hablar con autoridad de cultura de la innovación, esa es Philips: con más de 30 mil patentes presentadas, la firma sigue impulsando el desarrollo de nuevas soluciones a través de un enfoque de ecosistemas colaborativos: trabaja codo a codo con hospitales, universidades y startups para acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Por mencionar algunos ejemplos: en la RSNA 2025 (la reunión científica y asamblea anual de la Radiological Society of North America, el evento de diagnóstico por imágenes más importante del mundo) Philips presentó BlueSeal Horizon, la primera plataforma de resonancia magnética de 3,0 T sin helio del mundo.

Philips estuvo presente con sus últimos desarrollos en la edición 2025 del Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes (CADI).

La empresa viene liderado el desarrollo de la resonancia magnética sin helio desde 2018 (de hecho, hay más de 2000 sistemas de resonancia magnética BlueSeal de 1,5 T instalados a nivel global, lo que ayudó a ahorrar más de 6 millones de litros de helio líquido) y ahora está aportando las mismas ventajas a la resonancia magnética de 3,0 T. ¿Por qué se trata de un avance científico importante? En primera medida, porque se está liberando a la resonancia magnética de la dependencia de un recurso valioso e irremplazable; pero además porque reduce la complejidad de ubicación, el tiempo de instalación y el riesgo total del ciclo de vida de estos equipos.

“Más allá de lo impresionante de cada desarrollo individualmente, no estamos pensando en equipos por separado, sino que vamos hacia un sistema interconectado en el que cada dispositivo pueda integrarse para compartir información. Y eso apunta sobre todo a la equidad en el acceso”, señala el country manager y destaca que la inteligencia artificial, sin dudas la última “gran revolución” en este campo, habilita a los profesionales a tomar decisiones más rápidas, con mayor información y hasta algunas ayudas predictivas. “Sin embargo –sostiene–sin profesionales de la salud formados no hay IA que valga”.

El valor de pensar a largo plazo

Los 90 años ininterrumpidos de Philips en la Argentina hablan tanto de un compromiso como de un público altamente identificado con la marca. Junto con el aniversario, la empresa celebra el hecho de contar en el país con una de las mayores participaciones de mercado del mundo en diagnóstico por imágenes, soluciones de monitoreo e informática clínica.

Desde hace 90 años, Philips es parte de la vida de los argentinos.

En Argentina funciona también la Philips Foundation, que en colaboración con Philips Argentina y FUCA lanzó una iniciativa de teleradiología para acelerar el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón en regiones desatendidas o remotas del país. El proyecto incluye la formación de más de 50 profesionales de salud en el uso del sistema de teleradiología, y se estima que beneficiará a cerca de 25.000 personas al año.

“Si algo aprendimos en estas nueve décadas es el valor de pensar a largo plazo y de convertirnos en un socio estratégico del sistema de salud. También que la medicina argentina tiene unos profesionales fuera de serie a los que tenemos que dotar de herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo”, sostiene López. Y concluye: “Somos una multinacional holandesa con uno de los mejores portfolios de tecnología en salud del mundo, pero también contamos con un componente local muy importante, y con la empatía y la creatividad para lograr un impacto real a través de soluciones asequibles que realmente se puedan poner en práctica en el país. Hacia allí vamos”. _______________________________________________________

