Cómo la IA impulsa la economía en Latam: impacto en ingresos y productividad que supera las expectativas globales

La inteligencia artificial es ya en Latinoamérica una fuerza económica concreta y en plena expansión. De hecho, el mercado regional de IA alcanza hoy un valor estimado de USD 12.700 millones, con un crecimiento anual del 28,1%. Algunas proyecciones resultan todavía más ambiciosas: distintos estudios señalan que la IA tiene el potencial de sumar hasta 1 billón de dólares hacia 2038 a la economía de la región.

Los datos, claramente auspiciosos para el sector, surgen del informe “Impacto económico y laboral de la IA en Latinoamérica”. El estudio fue realizado por la Linux Foundation y comisionado por Meta, y no solo cuantifica el crecimiento: analiza también los retos y oportunidades que enfrenta la región para apalancar esta tecnología y promover un desarrollo más equitativo.

Cuando se trata de inteligencia artificial, las empresas de la región ya no hablan de promesas, sino de resultados. Y los números lo confirman:

El 95% de las empresas en Brasil y el 83% en México que han adoptado IA reportan un ROI positivo o han alcanzado el punto de equilibrio.

En México, el 83% de los negocios que han adoptado IA reportan un aumento promedio de ingresos de 16%.

En Argentina, el 43% de las organizaciones ya observa resultados de la implementación de IA, principalmente en Servicio al Cliente (69%), seguido por Marketing (42%) y Recursos Humanos (28%).

Latinoamérica, líder en optimismo: la disposición cultural que acelera la adopción

Otro insight relevante del estudio es que los latinoamericanos muestran una disposición cultural y un nivel de optimismo frente a la IA que superan de forma notable los promedios globales.

Las cifras lo reflejan con claridad:

Un impresionante 85% de los profesionales latinoamericanos está listo para integrar la IA generativa en sus operaciones, frente a un 62% a nivel mundial.

El 56% de los profesionales en Latam se declara "entusiasmado" con la integración de la IA, contra 27% a nivel global.

El 63% de los latinoamericanos percibe a la IA como más beneficiosa que perjudicial.

Esta confianza se traduce en resultados tangibles en el ámbito profesional y de servicios. En Brasil, el 81% de los profesionales afirma que la IA generativa los vuelve más productivos. En México, el 73% de los consumidores confía en los agentes de IA aplicados a servicios financieros. Y en Argentina, el 81% de las organizaciones ve a la IA de manera positiva.

Este clima de confianza se traduce en una adopción acelerada: el 47% de las empresas de la región ya implementa soluciones de IA, por encima del promedio mundial del 42%.

Mercado laboral: el verdadero riesgo no es la automatización, sino la inacción

Que la IA está transformando el mercado laboral ya no se discute. Sin embargo, de acuerdo con el informe, el principal riesgo para Latinoamérica no es la automatización, sino la inacción. Aunque entre 30% y 40% de los empleos están expuestos de algún modo a la IA generativa, solo una fracción reducida enfrenta un riesgo alto de automatización total. La gran oportunidad, entonces, pasa por ampliar capacidades y potenciar la productividad de millones de trabajadores.

Es precisamente en este contexto donde la IA de código abierto adquiere un rol clave, tanto para facilitar la inversión como para impulsar el desarrollo de talento.

Algunos datos al respecto:

Adopción. El 38% de las organizaciones latinoamericanas ya utiliza IA de open source. México (65%) y Brasil (46%) lideran este uso en la región.

Asequibilidad. El costo es señalado como una barrera principal por el 50% de los profesionales. Los modelos open source pueden costar entre cinco y siete veces menos que las alternativas propietarias, un factor clave para las PyMEs, que representan el 99,5% de los negocios en Latinoamérica. En México, por ejemplo, el 94% de las PyMEs afirma que la IA vuelve más eficientes sus operaciones.

Motor de talento. La disponibilidad de herramientas abiertas y gratuitas es central para la formación de talento local. El ecosistema open source permite adquirir habilidades de vanguardia y demostrar competencias de forma auditable. Brasil, de hecho, ocupa el cuarto lugar mundial en contribuciones a proyectos de código abierto.

El estudio revela también que Latinoamérica atraviesa una transición crítica: de ser consumidora de IA a convertirse en co-creadora. En ese sentido, destaca que “para consolidar este cambio es vital la colaboración entre los sectores público y privado. Aprovechando el entusiasmo cultural y la experiencia acumulada en el ecosistema de software open source, la región puede posicionarse como un líder global en innovación de IA abierta”.

MIA: el caso argentino que demuestra el potencial de la IA Open Source en el Estado

En Argentina, este avance comienza a hacerse visible también en el sector público. MIA es el primer agente de inteligencia artificial del Estado Nacional e integra TINA, el chatbot oficial que ya utilizan millones de personas a través de la app Mi Argentina.

Desarrollado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto a Botmaker y basado en el modelo Llama de Meta, MIA fue concebido para asistir especialmente a emprendedores y PyMEs, agilizando el acceso a información, trámites y programas oficiales. Su objetivo es reducir fricciones, optimizar tiempos y mejorar la experiencia de interacción con el Estado.

El caso de MIA funciona a la vez como un ejemplo concreto del potencial del enfoque open source en entornos altamente regulados. Al estar construido sobre Llama, un modelo de código abierto, el agente puede operar sobre infraestructura propia, con mayor control sobre los datos y costos de implementación sensiblemente menores. Más allá de su uso actual, MIA es apenas un primer paso hacia una nueva generación de agentes de IA capaces de ofrecer respuestas más personalizadas, autónomas y eficientes, también en el ámbito del Estado.

