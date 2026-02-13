¿Recupera el bitcoin? El “oro digital” vuelve a subir y roza los US$70.000

Luego de la fuerte caída de bitcoin de la semana pasada, el “oro digital” recupera terreno y retoma su camino alcista. Hoy, 13 de febrero, está pisándole los pies a los US$70.000 y cotiza alrededor de los US$69.000.

Luego de la fuerte caída de bitcoin el pasado 5 de febrero -cuando el “oro digital” se ubicó en US$60.074, lo que implicó un descenso del 17,43% en tan solo un día y del 50% en cuatro meses- el activo va recuperando poco a poco su valor.

En las últimas 24hs, bitcoin subió 5,35%, un crecimiento alimentado principalmente por un renovado interés institucional. En concreto, se generó un gran revuelo en las redes sociales por una solicitud de algunos ETF de bitcoin y ethereum por parte de Truth Social. Se trata de la red social creada por el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, que, anteriormente, había presentado solicitudes para dos ETF de criptomonedas ante la SEC. Parecería que ahora reanudó las peticiones.

La plataforma CoinMarketCap explica que, aunque la aprobación no está garantizada, esta noticia alimentó las expectativas de una nueva demanda institucional y minorista, aumentando la presión de compra.

Otro de los motivos por los cuales el precio aumentó se vincula a la “cascada de liquidaciones de cortos” o short squeeze. En otras palabras, dado que hubo quienes apostaron a que el precio bajaría más, ahora que sube (posiciones en corto) se ven forzados a comprar para cerrar sus pérdidas, disparando el precio todavía más arriba.

Ambos fenómenos combinados hablan de que la tendencia a corto plazo es cautelosamente alcista, pero dependerá de mantener las ganancias recientes y de cómo avanzan las condiciones macroeconómicas.

¿Qué pasó en los últimos cuatro meses?

Luego del récord de bitcoin a fines del año pasado, cuando alcanzó su máximo histórico en US$126.198,07, los meses sucesivos fueron llegando con una baja cada vez más profunda del “oro digital”. El pico de octubre duró tan solo cuatro días: el 10 de ese mes, Trump anunció aranceles del 100% sobre China y el “oro digital” cayó de US$122.000 a US$104.782 en horas. Según explica la analista financiera Mariel Lang Saez, ese día se liquidaron US$19.130 millones en posiciones apalancadas — entre 10 y 20 veces más que el crash por COVID o la caída de FTX, en lo que fue el evento de desapalancamiento más grande en la historia de las criptomonedas-.

Lang Saez agrega que la Reserva Federal recortó tasas tres veces en 2025, de 4,25% a 3,50%, y luego a 3,75%. Además, el 28 de enero de 2026, Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, aseguró: “No tenemos apuro en seguir recortando”. A eso se suma que la liquidez global también empeoró, lo que, tradicionalmente, lleva a muchos a refugiarse en activos que no sean de riesgo. En ese sentido, la especialista explica que los aranceles que impuso Trump (la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos pasó de 2,4% a 16,8%, el nivel más alto desde 1946) llevaron a que los capitales institucionales prefirieran al oro como refugio por sobre lo digital.

Más allá de este panorama, el fuerte retroceso del activo en tan solo cuatro meses no logra inquietar a quienes apuestan por el “oro digital” hace tanto tiempo. El mercado en Lemon, el exchange con más usuarios en la Argentina, registró en febrero -el día de la última caída fuerte de bitcoin- un 65% de volumen operado de bitcoin que correspondía a compra (compra + swap).

“Para quienes tienen paciencia y una visión de largo plazo, bitcoin sigue siendo una excelente opción de inversión”, apunta Carolina Gama, country manager de Argentina de la exchange Bitget, y explica que, a pesar de la volatilidad de corto plazo, el activo mantiene fundamentos sólidos. Al mismo tiempo, señala que “este tipo de correcciones no fueron inusuales en el ciclo de bitcoin, ya que hubo caídas del 93% en 2011, del 84% en 2015, 83% en 2018 y 76% en 2022, que fueron seguidas por recuperaciones significativas”.

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, comparte la mirada de Gama y explica que bitcoin suele comportarse por ciclos, con momentos de caídas y otros de alzas. Agrega que, luego de un máximo, suele reducir su valor hasta encontrar un punto de resistencia, algo que en su opinión aún no se consolidó. Además, agrega un detalle importante: “Este ciclo de bitcoin tiene una particularidad que, a diferencia de otros, que eran más de retail o de inversores individuales, este es más institucional, por lo que inciden factores políticos también, motorizado principalmente por decisiones de Estados Unidos, tanto a nivel regulación como de otra índole del gobierno de Donald Trump”.