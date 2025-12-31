A partir del 1° de enero de 2026: así quedan las tarifas de luz, gas y agua en el AMBA

Como sucede al inicio de un nuevo mes, y en esta ocasión con el comienzo de 2026, diferentes servicios de uso cotidiano tienen una actualización tarifaria, lo que se verá reflejado en las boletas de luz, agua y gas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

A partir del 1 de enero de 2026, las boletas de electricidad y gas natural presentarán una suba del 2,5%; mientras que el servicio de agua potable en la región metropolitana tendrá un alza del 4%.

Así quedarán las tarifas de luz en AMBA

Desde el jueves 1° de enero de 2026, la luz tiene un incremento del 2,5% en las facturas que recibirán los consumidores en los hogares de AMBA.

La suba responde a la transferencia gradual del costo real de generación de electricidad a los consumidores.

Este aumento va en línea con el esquema de segmentación actual, que finaliza en 2026, y que dejará determinadas las categorías de usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.

Así quedarán las tarifas de gas en AMBA

El servicio de gas tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el reajuste de la electricidad.

En este caso, la tarifa está compuesta por el costo de producción, el transporte, la distribución y los impuestos que conlleva este servicio.

Así quedarán las tarifas de agua en AMBA

En tanto, el servicio de agua potable, a cargo de la empresa estatal Aysa, modificará el incremento mensual del 1% que sostuvo durante 2025 y pasará a un reajuste del 4% mensual, para llegar así al 17% de aumento que está pautado de enero a abril de 2026, con miras a compensar el atraso tarifario que se fue arrastrando en los años previos.

Cuáles son los otros aumentos de enero 2026

A los servicios mencionados se añaden otros incrementos que regirán desde el nuevo año.