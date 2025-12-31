LA NACION

A partir del 1° de enero de 2026: así quedan las tarifas de luz, gas y agua en el AMBA

Los servicios que se consumen en todos los hogares tienen diferentes porcentajes de reajuste en el primer mes del año

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Aumento de la luz
Así será la actualización en las tarifas de servicios públicosShutterstock

Como sucede al inicio de un nuevo mes, y en esta ocasión con el comienzo de 2026, diferentes servicios de uso cotidiano tienen una actualización tarifaria, lo que se verá reflejado en las boletas de luz, agua y gas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Las tarifas para luz, agua y gas que rigen desde el 1 de enero de 2026
Las tarifas para luz, agua y gas que rigen desde el 1 de enero de 2026Shutterstock - Shutterstock

A partir del 1 de enero de 2026, las boletas de electricidad y gas natural presentarán una suba del 2,5%; mientras que el servicio de agua potable en la región metropolitana tendrá un alza del 4%.

Así quedarán las tarifas de luz en AMBA

Desde el jueves 1° de enero de 2026, la luz tiene un incremento del 2,5% en las facturas que recibirán los consumidores en los hogares de AMBA.

La suba responde a la transferencia gradual del costo real de generación de electricidad a los consumidores.

Este aumento va en línea con el esquema de segmentación actual, que finaliza en 2026, y que dejará determinadas las categorías de usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.

El gas aumentará en un 2,5%
El gas aumentará en un 2,5%Shutterstock

Así quedarán las tarifas de gas en AMBA

El servicio de gas tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el reajuste de la electricidad.

En este caso, la tarifa está compuesta por el costo de producción, el transporte, la distribución y los impuestos que conlleva este servicio.

Así quedarán las tarifas de agua en AMBA

En tanto, el servicio de agua potable, a cargo de la empresa estatal Aysa, modificará el incremento mensual del 1% que sostuvo durante 2025 y pasará a un reajuste del 4% mensual, para llegar así al 17% de aumento que está pautado de enero a abril de 2026, con miras a compensar el atraso tarifario que se fue arrastrando en los años previos.

Así será el incremento en la tarifa de agua a partir de enero
Así será el incremento en la tarifa de agua a partir de eneroarchivo - Shutterstock

Cuáles son los otros aumentos de enero 2026

A los servicios mencionados se añaden otros incrementos que regirán desde el nuevo año.

  • Combustibles: a través del Decreto 929/2025, el Gobierno estableció que para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.
  • Medicina prepaga: las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados aumentos en las cuotas que regirán desde enero, en torno al 2,5%.
  • Colectivos en CABA: las tarifas subirán 4,4% y el tramo mínimo costará $620.
  • Colectivos en PBA: el aumento será del 4,5% y el tramo mínimo costará $688.
  • Subte: el pasaje en la Ciudad de Buenos Aires pasará de $1206 a $1259, mientras que el premetro costará $440,67.
  • VTV en la provincia de Buenos Aires: las tarifas aumentarán el 16 de enero y serán 21,8% más caras que las vigentes desde julio.
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Los CEO de 2025: los nombramientos más relevantes del mercado
    1

    Los CEO de 2025: los nombramientos más relevantes del mercado

  2. Los fabricantes de equipos agrícolas de Córdoba cierran el año con contrastes
    2

    Producción y empleo: los fabricantes de equipos agrícolas de Córdoba cierran el año con contrastes

  3. Cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 30 de diciembre
    3

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 30 de diciembre

  4. El Gobierno dio el primer paso para conseguir los dólares para el vencimiento de enero
    4

    El Gobierno entregó bonos al BCRA que amplían el menú de garantías para un préstamo con bancos

Cargando banners ...