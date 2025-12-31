A partir del 1° de enero de 2026: así quedan las tarifas de luz, gas y agua en el AMBA
Los servicios que se consumen en todos los hogares tienen diferentes porcentajes de reajuste en el primer mes del año
- 3 minutos de lectura'
Como sucede al inicio de un nuevo mes, y en esta ocasión con el comienzo de 2026, diferentes servicios de uso cotidiano tienen una actualización tarifaria, lo que se verá reflejado en las boletas de luz, agua y gas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
A partir del 1 de enero de 2026, las boletas de electricidad y gas natural presentarán una suba del 2,5%; mientras que el servicio de agua potable en la región metropolitana tendrá un alza del 4%.
Así quedarán las tarifas de luz en AMBA
Desde el jueves 1° de enero de 2026, la luz tiene un incremento del 2,5% en las facturas que recibirán los consumidores en los hogares de AMBA.
La suba responde a la transferencia gradual del costo real de generación de electricidad a los consumidores.
Este aumento va en línea con el esquema de segmentación actual, que finaliza en 2026, y que dejará determinadas las categorías de usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.
Así quedarán las tarifas de gas en AMBA
El servicio de gas tendrá un incremento del 2,5%, en línea con el reajuste de la electricidad.
En este caso, la tarifa está compuesta por el costo de producción, el transporte, la distribución y los impuestos que conlleva este servicio.
Así quedarán las tarifas de agua en AMBA
En tanto, el servicio de agua potable, a cargo de la empresa estatal Aysa, modificará el incremento mensual del 1% que sostuvo durante 2025 y pasará a un reajuste del 4% mensual, para llegar así al 17% de aumento que está pautado de enero a abril de 2026, con miras a compensar el atraso tarifario que se fue arrastrando en los años previos.
Cuáles son los otros aumentos de enero 2026
A los servicios mencionados se añaden otros incrementos que regirán desde el nuevo año.
- Combustibles: a través del Decreto 929/2025, el Gobierno estableció que para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.
- Medicina prepaga: las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados aumentos en las cuotas que regirán desde enero, en torno al 2,5%.
- Colectivos en CABA: las tarifas subirán 4,4% y el tramo mínimo costará $620.
- Colectivos en PBA: el aumento será del 4,5% y el tramo mínimo costará $688.
- Subte: el pasaje en la Ciudad de Buenos Aires pasará de $1206 a $1259, mientras que el premetro costará $440,67.
- VTV en la provincia de Buenos Aires: las tarifas aumentarán el 16 de enero y serán 21,8% más caras que las vigentes desde julio.
