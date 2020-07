Álvarez Agis habló ante los socios de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria

21 de julio de 2020 • 13:42

El exviceministro de Economía de Axel Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis, se refirió a la nueva oferta para reestructurar la deuda que presentaron los tres principales grupos de acreedores del país y dijo que no ve un problema de sostenibilidad, ni tampoco legal, con lo cual su recomendación al presidente Alberto Fernández sería que acuerde.

"Hay US$220 millones de diferencia entre la oferta del Gobierno y los acreedores a 30 años. Es un número ridículamente bajo. Mi impresión es que es una decisión política. No veo un problema de sostenibilidad, ni tampoco un problema legal. Hay declaraciones altisonantes y la oferta vence en 14 días. No me pondría nervioso. Él que diga que sabe lo que va a pasar, miente. Sólo el presidente lo sabe. Mi recomendación sería `agarrá`, aunque en una reestructuración de deuda no solo se pone en juego el acuerdo", afirmó Álvarez Agis en una ponencia vía Zoom con socios de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

En otra parte de la charla, el economista dijo que es una buena noticia que los acreedores solo pidan plata y que no estén en los tribunales. "Si debes 100, los buitres te piden 100 más intereses. Ahora la Argentina dice de pagar 53 de los 100 y los bonistas 56 cada 100. Arrancaron en 85. Si mirás los números parece que estuvieran a 10 minutos de acordar. Si ves la retórica vamos al default. Aunque en cualquier negociación privada 10 minutos antes de cerrar te estás puteando. Creo que va a primar la racionalidad", agregó.

En tanto, consultado por el presidente de la Cámara, Claudio Drescher, acerca de qué porcentaje de probabilidad le veía a un acuerdo, citó una frase de Wall Street que dice que hay que poner la billetera donde uno pone las palabras. "Yo con la mía (en referencia a su dinero) estoy jugado a que hay un acuerdo", aseguró.

En cuanto a la importancia para el país de que se llegue a buen puerto en las negociaciones dijo que, sin default, se recuperaría el nivel de actividad de 2018 en dos años y tres meses, mientras que, con default, no pueden estimarlo.

Otro impacto del default sería un aumento de la inflación porque, según él, "subiría la brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue, bajarían las reservas del Banco Central, subiría el tipo de cambio oficial y subirían los precios".

"De la misma manera que uno podría decir que Cristina le dejó aspectos buenos al gobierno de Macri -poca deuda- uno podría estar de acuerdo en que Macri le dejó de bueno a Fernández una economía desmonetizada. De puro pedo la economía se vació de pesos. Creemos que, por esa razón, en la medida en que se vuelva a la normalidad, la montaña de pesos no se va a transformar en una híper. Eso sí: solo si no defaulteamos. Si defaulteamos empieza el baile y hay que ponerse el casco", graficó.

Sin embargo, dijo que no ve una probabilidad de hiper porque cuando se entra en un proceso así el período de análisis se achica y ya se debería estar analizando cuál es la inflación semanal, algo que no se hace sino que se habla en términos mensuales. "Ahora, igualmente, te podés comer 60 puntos de inflación y el tiro puede venir de un lado distinto a la emisión que es no arreglar el tema de la deuda", completó.

En el mismo sentido, sostuvo que el actual tipo de cambio permitiría "surfear" al país en la pospandemia, si se llega a un acuerdo por la deuda, pero, si no se arregla, "no alcanza".