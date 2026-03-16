Anses cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 16 de marzo
El organismo previsional inicia hoy el calendario de pagos correspondiente al tercer mes del año para los jubilados, la AUH, las PNC, entre otras prestaciones sociales
- 3 minutos de lectura'
Este lunes 16 de marzo marca el comienzo del cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el tercer mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
En marzo, los beneficiarios de prestaciones sociales experimentan una actualización en sus haberes. Se trata de un ajuste del 2,88%, porcentaje que refleja la inflación registrada durante enero pasado (2,9%). Cabe destacar que este cálculo mensual utiliza los valores de incremento con dos decimales para determinar el monto exacto de cada beneficio. En tanto, los jubilados y pensionados perciben un bono extraordinario destinado a reforzar sus ingresos ante la situación económica actual.
El despliegue de pagos de la jornada incluye a diversos grupos beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comienzan hoy junto a la Asignación Universal por Hijo y las Pensiones No Contributivas. El resto de las prestaciones sociales, tales como la Asignación por Embarazo (AUE), las Asignaciones Pago Único y la Prestación por Desempleo, siguen su propio calendario oficial distribuido a lo largo de las semanas restantes de marzo hasta completar el ciclo mensual.
Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente sobre los días hábiles, por lo cual se consideran las fechas feriadas y no laborables al confeccionar el calendario. Todos se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.
Cronograma de pagos de Anses para este lunes 16 de marzo
El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este lunes 16|| de marzo:
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Monto Total a Cobrar
5
$439.600,87 (con bono incluido)
5
$106.250,57
4
$106.251,20
4 y 5
Según ingreso familiar, desde $10.548,11 hasta $50.146,83
Todas las terminaciones
Hasta $449.887,50
Todas las terminaciones
Valor general
Cómo consultar la fecha de cobro
Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.
A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:
- Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
- Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.
- Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 15 de marzo
- 2
Nuevo apoyo de Estados Unidos a la Argentina en el juicio por YPF
- 3
Una pediatra y un ingeniero argentino se reinventaron en EE.UU. y hoy lideran un negocio familiar
- 4
El dólar volvió a niveles de 2017, pero la inflación no cede y la actividad no despega