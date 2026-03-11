“Argentinopedia”: un banco de Wall Street creó una guía para inversores en la Argentina y destacó la era de las reformas

Desde que el Gobierno ganó las elecciones legislativas de octubre pasado, arrancó la era de las reformas estructurales. Para el Bank of America (BofA), esto “reavivó el interés de los inversores” en la Argentina y sus sectores estratégicos, mientras que el equipo económico se concentra en mantener la acelerada acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central (BCRA) y recuperar el acceso pleno a los mercados de capitales.

En el informe titulado "Argentinopedia: el show de las reformas", el banco de Wall Street presentó una guía para inversores sobre la Argentina y destacó que se viene una ”ambiciosa agenda de reformas estructurales”.

“La coalición gobernante de Javier Milei obtuvo una contundente victoria en las elecciones intermedias de 2025, fortaleciendo la gobernabilidad. Como resultado, el Gobierno aprobó una reforma laboral integral y ahora avanza con una mayor simplificación fiscal, desregulación y privatización”, resaltó.

Con foco en las inversiones, el informe puso el énfasis en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) como el principal impulsor del crecimiento a largo plazo. Según el BofA, este programa ofrece incentivos significativos —como menores tasas corporativas, estabilidad fiscal y legal por 30 años, y exenciones de impuestos a la exportación e importación— para proyectos que superen los US$200 millones.

Esta iniciativa atrajo proyectos por más de US$70.000 millones en sectores estratégicos, de los cuales US$26.000 millones ya fueron aprobados. Hasta el momento, minería y energía constituyen la mayor oleada de inversiones, con casi el 70% del total. Sin embargo, agregaron que la agroindustria aún tiene un “importante margen de crecimiento”, mientras que el sector financiero se perfila para “un nuevo repunte” y las perspectivas para el comercio minorista “mejoraron significativamente”.

Para el BofA, el RIGI será el impulsor de la economía argentina en el largo plazo Seth Wenig - AP

“El Gobierno ha tomado medidas decisivas para avanzar hacia una economía de mercado abierta al mundo. Se incluyen la eliminación de las prohibiciones comerciales, la reducción de los impuestos a la exportación e importación, la reducción del tamaño del Estado, la desregulación y la privatización. La Argentina también ha firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. El Gobierno ha eliminado los controles de capital para los hogares y los ha flexibilizado para las empresas", resumió el Bank of America.

Además, la entidad financiera destacó que la administración de Javier Milei implementó un “impactante” ajuste fiscal, hasta lograr un “pequeño” superávit en 2025. Esto llevó a que la inflación se desplomara del 211% interanual al 31%, sin “costos significativos” para la actividad económica. A esto le sumaron que el Banco Central flexibilizó la política cambiaria y empezó a acumular reservas a un “ritmo acelerado”, pilar del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Tras las elecciones intermedias, el Gobierno priorizó la modernización laboral y la simplificación fiscal. Las autoridades buscan reducir la mayor parte de los impuestos distorsivos. Los objetivos también incluyen una mayor desregulación, privatización y reducción de los impuestos distorsivos en las provincias (conocidos como Ingresos Brutos). En el futuro, Milei buscará una reforma fiscal y una reducción de la carga tributaria. Se espera una reforma previsional más profunda para una tercera generación de reformas, probablemente durante la próxima administración", señalaron en el informe escrito para los inversores.

Para el año en curso, Bank of America proyecta un crecimiento del PBI del 3,5%, un tipo de cambio que cierre 2026 en $1700 y una inflación que continuará descendiendo hacia el 22,4%. Aunque las acciones argentinas tuvieron un desempeño dispar en 2025 debido a la incertidumbre política previa a las elecciones, el banco prevé que la “reducción del riesgo regulatorio” y la recuperación macroeconómica sostendrán los activos locales en diversos sectores durante 2026.

“El Gobierno aún no ha recuperado el acceso fluido al mercado debido a las difíciles condiciones iniciales (como bajas reservas netas y vencimientos de deuda a corto plazo) y los riesgos políticos. Pero está cada vez más cerca de lograrlo. Empresas y provincias han emitido cantidades significativas de bonos en los mercados globales recientemente, por unos US$10.000 millones desde octubre de 2025″, cerró el reporte.