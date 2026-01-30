Aumento confirmado: cuánto cobran los jubilados en febrero 2026

Los titulares del sistema previsional argentino que cobran sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y deseen saber cuánto cobran los jubilados en febrero 2026 pueden consultar el detalle del reajuste del mes, de acuerdo al tipo de jubilación o pensión.

Jubilados; pensionados ; AUH; abuelos; Abuelas, Sociedad Shutterstock - Shutterstock

El organismo previsional informó las cifras exactas que percibirán jubilados y pensionados durante el mes de febrero, con la actualización que va en línea con el más reciente índice de inflación.

En el segundo mes del año, las prestaciones sociales y los haberes previsionales tienen un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026

Los montos actualizados para este mes son los siguientes:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $359.254,35 $70.000 $429.254,35 Jubilación máxima $2.417.441,64 - $2.417.441,64 PUAM $287.403,48 $70.000 $357.403,48 PNC (Invalidez/Vejez) $251.478,05 $70.000 $321.478,05

Cómo se distribuye el bono a jubilados en febrero de 2026

El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de un año. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $429.254,35.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes. La Anses dará a conocer su cronograma para febrero en las próximas semanas.

El bono a jubilados se mantiene sin modificaciones en febrero de 2026 DANTE COSENZA

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.