Los beneficiarios de la Prestación Alimentar, popularmente conocida como Tarjeta Alimentar, reciben en marzo el mismo monto que en los meses previos y la suma que ingresa a las cuentas de cada titular depende de la conformación del grupo familiar.

El monto que se acredita en marzo por la Tarjeta Alimentar Ignacio Sánchez - LA NACION

Esta prestación, destinada a los grupos más vulnerables, se acredita de manera automática el mismo día en que se cobra la asistencia principal, siempre que el titular cumpla determinadas condiciones que mensualmente evalúa la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), y cuya entrega realiza en conjunto con el Ministerio de Capital Humano.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en marzo de 2026

Según lo informado por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, la Prestación Alimentar de este mes es la misma que la de febrero. Esto significa que la Prestación Alimentar va desde los $52.250 hasta los $108.062, según la cantidad de miembros del grupo familiar.

En marzo, los titulares de Prestación Alimentar recibirán los siguientes montos:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

La Prestación Alimentar la perciben todos los padres con hijos de hasta 14 años (inclusive) que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También mujeres embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

La Prestación Alimentar, desde su implementación, permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas, según consta en el sitio oficial de Capital Humano.

Los montos para Tarjeta Alimentar, según la conformación del grupo familiar JUAN MABROMATA - AFP

¿Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar?

No es necesario realizar ningún trámite específico para acceder a la Tarjeta Alimentar. La asignación se realiza de manera automática por parte de Anses, que cruza información con sus bases de datos para determinar si el usuario cumple con los requisitos.

Desde la modificación en la edad de los hijos de los beneficiarios en octubre de 2024, la actualización se realiza de manera automática, para simplificar el acceso al beneficio.

La única condición importante es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en el sitio de Anses. Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo saber si corresponde el pago de la Tarjeta Alimentar

Para saber si a alguien le corresponde o no el pago de la Tarjeta Alimentar en julio 2025, se puede consultar por la fecha de cobro en el calendario de pagos que ofrece la Anses. Cabe recordar que esta prestación se paga junto a los haberes de los beneficiarios de forma automática, por lo que es necesario verificar la fecha de pago del beneficio principal para saber cuándo se cobra.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Por otro lado, se puede chequear el cobro de la Prestación Alimentar a través de mi ANSES. Para ello, hace falta ingresar a la sección “Hijos“, en el apartado “Mis Asignaciones” con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se visualizarán todos las prestaciones sociales que recibe el beneficiario en detalle.