Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 24 al 28 de noviembre
El organismo previsional realiza la entrega de las jubilaciones superiores, y la Prestación por Desempleo, entre otras asistencias
- 3 minutos de lectura'
La Anses(Administración Nacional de Seguridad Social) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre 2025, según está establecido en el calendario de pagos, con la salvedad de que no hay acreditaciones el lunes 24, por ser feriado nacional.
En la cuarta semana del mes se abonan las jubilaciones y pensiones superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y la Prestación por Desempleo, entre otras. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En noviembre, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El calendario de la Anses en la semana del 24 al 28 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
- 1
Larry Kotlikoff: “Argentina tiene un siglo de historia de no poder controlarse cuando hablamos de imprimir dinero”
- 2
Tormenta y estrés en la “madurescencia”, el eslabón perdido en la disrupción demográfica
- 3
¿Puede subir? Una gran cosecha de trigo y el interrogante sobre el futuro de los precios
- 4
Cuándo es el Black Friday 2025 en Argentina