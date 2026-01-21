La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al primer mes de 2026. Este miércoles 21 de enero se efectúa el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, la AUH (Asignación Universal por Hijo), y la AUE (Asignación por Embarazo), entre otras prestaciones sociales.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se hace a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

‎Las prestaciones sociales se actualizan en un 2,47% ANSES

En el primer mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este miércoles 21 de enero

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: DNI terminados en 8.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 9 de enero al 12 de febrero.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 12 de enero al 12 de febrero.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero 2026 de la Anses.

Las prestaciones sociales que abona la Anses en la jornada Shutterstock - Shutterstock

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: