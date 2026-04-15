Calendario de pago del IPS: cuándo cobro la jubilación en abril 2026
La prestación para titulares del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires se cobra según la terminación del DNI; cuáles son las dos jornadas de liquidación de haberes
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Los jubilados que cobran sus prestaciones a través del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ya tienen disponible el calendario de pagos de abril 2026. Las fechas de cobro se dan de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios de la entidad previsional de la provincia.
En el cuarto mes del año, los pagos se hacen entre el miércoles 19 y jueves 30 de abril. Además, el IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla es el martes 26 de mayo, por lo que quienes perciban su jubilación deben presentarse antes de esa fecha.
Calendario de pagos del IPS en abril 2026
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
Jubilaciones y pensiones
0, 1, 2 y 3
Miércoles 29 de abril
Pensiones sociales
Todas las terminaciones
Miércoles 29 de abril
Jubilaciones y pensiones
4, 5, 6 ,7, 8 y 9
Jueves 30 de abril
Como se mencionó, el vencimiento del pago por ventanilla será el 26 de mayo.
Cómo tramitar la jubilación en la provincia de Buenos Aires
El IPS es la caja otorgante de la prestación, siempre y cuando el afiliado registre mayor cantidad de años de servicios con aportes a este organismo (y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, por ejemplo). En tanto, si hubo servicios aportados a otras cajas, deberán acreditarse presentando el correspondiente Reconocimiento de Servicios.
Para obtener una jubilación ordinaria del IPS, es necesario que los solicitantes reúnan los siguientes requisitos:
- 60 años de edad y 35 años de servicios.
- 50 años de edad y 25 años de servicios docentes.
- 55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza.
- 50 años de edad y 25 años de servicios insalubres o agotamiento prematuro.
- 40 años de edad y 20 de servicios al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile.
- 45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona afectada de ceguera congénita.
- 45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona bajo el régimen de la ley 10.593.
Para todos estos casos existen distintas formas para iniciar el trámite jubilatorio:
- Un turno presencial: esta opción está habilitada para agentes cesados en la administración pública provincial y organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, órbita nacional pública y privada; ellos pueden solicitarlo a través del sitio oficial del IPS.
- Sistema Digital Autogestión “Mi IPS”: los agentes cesados en escuelas privadas pueden solicitar su trámite al ingresar al Módulo de autogestión para el trabajador.
- Sistema Digital Empleadores: en este caso, deberán dirigirse a la dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.
- Jubilación ejecutiva: esta opción está habilitada para los agentes cesados en la administración pública, especialmente exclusivo para los organismos que utilizan entorno SIAPE. Para pedir la jubilación, deberán dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.
- Jubilación por agotamiento prematuro: está dirigido a los médicos que desean hacer su retiro antes de alcanzar la edad jubilatoria. En el caso de que no corresponda efectuar el cargo deudor por aportes no efectuados, deberán concurrir al departamento de gestión de Recursos Humanos del hospital donde trabaja. Si corresponde efectuar el cargo deudor, será necesario solicitar un turno presencial.
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