9J: la Mesa de Enlace asistirá al acto en San Nicolás

A cuatro días de la convocatoria para el acto multisectorial en la localidad bonaerense de San Nicolás, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace confirmaron su presencia.

En diálogo con LA NACION, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que estará porque debe acompañar a esa “gente del campo que está enojada y con mucha bronca”.

“Estoy preocupado porque no se llega a lograr que la situación de enojo se calme. Estamos buscando cómo desatar un nudo y el Gobierno hace aparecer otro nuevo. Su decisión de cerrar las exportaciones de carne fueron de mala manera y a destiempo y, encima, enseguida surgió el tema del control estatal de la hidrovía. El sector productivo está cansado que lo atropellen constantemente con medidas inconsultas”, indicó.

Para el dirigente, lo que pide el sector productivo es sencillo: previsibilidad. “Los productores se van a juntar para decir basta de una vez por todas, déjennos trabajar tranquilos. Pero el Gobierno es experto en crear problemas donde no hay”, añadió.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró que va a haber una concurrencia importante por el grado de malestar que hay en el campo. “Allí estaremos las cuatro entidades para escuchar e intercambiar todos los reclamos de todos los sectores productivos”, indicó.

Son varios los temas que generan incertidumbre a los productores agropecuarios, donde el que más provocó malestar es el cepo a las exportaciones de carne vacuna. “Pero también el tema de la hidrovía es preocupante que consideramos que es una maniobra del Gobierno para apoderarse de una caja de más de US$300 millones por año”, señaló el dirigente ruralista.

Según los organizadores del acto, que comenzará a las 10 en la ruta 9, kilómetro 228, se confirmó la presencia de delegaciones de 100 localidades de 15 provincias. En tanto, pidieron que los políticos se mantengan al margen de la convocatoria porque “el protagonismo del encuentro pertenece a los ciudadanos de a pie”.

En este sentido, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, también será de la partida del encuentro. Desde Mendoza irá a acompañar y a pedir por “la institucionalidad del país, sin militancia política”.

“El agobio, la angustia y la confusión es transversal, atraviesa a todos los sectores económicos y productivos de la Argentina. Existe una interna dentro del mismo Gobierno que lleva a todas las economías productivas a una intriga permanente”, indicó.

Luego de haber realizado consultas con directores y representantes, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, informó que la entidad participará de la manifestación ciudadana convocada.

“No queremos que el Gobierno siga tomando decisiones de manera unilateral e inconsulta que complican no solo nuestro crítico presente, sino que también ponen en peligro el futuro de cientos de miles de familias del interior, que por medidas intempestivas e inentendibles ven en serio riesgo su continuidad como productores. Esto se suma a las dificilísimas situaciones productivas que atraviesan los agricultores más chicos de nuestro país y de todos a quienes viven en las economías regionales”, indicó.

En este contexto, pidió participar del acto “como un paso más para la visibilización del creciente malestar que existe y de las enormes necesidades que aquejan a los pequeños y medianos productores de todo el país, que ya no resisten ser ignorados o ninguneados por el Gobierno”.

“Esperamos que sea un llamado de atención a todo el arco político, que permita que modifiquen su modo de gestionar y empiecen a aplicar políticas diferenciadas para el desarrollo del interior productivo”, señaló.

Para el titular de Coninagro, en tanto cada vez hay más tristeza y bronca en el sector productivo. “Todas son contradicciones. El Gobierno hace apología del consumo, pero para que haya consumo debe haber más trabajo que genere más producción y por ende inversión de aquellos que mueven la economía que son los sectores que nos reuniremos este viernes”, sostuvo.

“Si el Gobierno sigue creando un consumo ficticio va a haber un colapso económico en breve, porque el 70% del trabajo está fundado en las pymes. Porque el Estado, con impuestos confiscatorios, se está quedando con la renta de quienes producen”, afirmó.

Según el dirigente cooperativista, “a cada solución el Gobierno le fabrica un problema: estábamos transitando un camino interesante a nivel productivo pero el Estado con sus intervenciones y un enorme clientelismo está haciendo paralizar a las distintas actividades económicas”.

Por su parte, Horacio Salaverri, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), consideró “de suma importancia” participar de un evento de esta naturaleza.

“Hemos decidido acompañar con firmeza a este acto. Más allá de lo sectorial, como ciudadanos tenemos una profunda preocupación por la marcha de nuestro país, el Estado de Derecho, la división de poderes, entre otras cuestiones”, indicó.

En cuanto a si al Gobierno le afecta y le preocupa el acto del viernes próximo, Pino en tanto describió que hay adentro dos posturas antagónicas. “En la línea del presidente, tengo la sensación que no le gusta que un gran conjunto de ciudadanos se reúnan en contra de las políticas que está llevando adelante. Creo que Alberto Fernández está atrapado en esa situación a la que se vio obligado a hacer algo en la que no estuvo de acuerdo. Por otro lado está la línea combativa que no le importa y dice vamos por más”, indicó.