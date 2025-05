Controversia: el Gobierno prometió mantener una barrera sanitaria de la Patagonia, pero presiona para que entre asado

Cuando falta un mes para el vencimiento de la prórroga dispuesta por el Gobierno para el levantamiento de las restricciones al ingreso de carne con hueso y material genético a la Patagonia, la Mesa Patagónica, integrada por entidades del agro, se reunió con funcionarios en un encuentro que duró más de dos horas y media para acercar posiciones. Esta región es reconocida como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Los dirigentes expusieron su postura ante el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y otras autoridades de la cartera agropecuaria y del Senasa. Tras un largo debate de argumentos y opiniones, los funcionarios nacionales les comunicaron que la barrera sanitaria no se levantará y que la Patagonia no perderá su estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación.

Pese a esto, la preocupación de los patagónicos continúa. Ese sentido, les dijeron que han hecho consultas a países de la Unión Europea (UE) y a Chile y que esperan sus respuestas para el ingreso de la plancha de asado, de las que dependerá la continuidad o no de la suspensión de la aplicación de esta resolución. Entraría así solo ese asado, algo que genera reparos de los productores de esa región.

“Nos dijeron que la resolución 180 no iba a quedar de la manera en que salió publicada y que habían hecho una consulta ante Chile y la Unión Europea y que estaban esperando la contestación de esos mercados sobre los cortes de hueso plano (el asado que está aprobado por la OMSA), donde estarían habilitados. Quieren asegurarse de que no haya inconveniente con los gobiernos de esos países. Nos aseguraron que no se va a flexibilizar la barrera. Pero las cosas aun no están claras y nosotros debemos dar respuestas a nuestros productores”, dijo Daniel Lavayen, dirigente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro.

El gran problema para los productores patagónicos, en general, hoy es principalmente la exportación de productos ovinos a la UE. En tanto para los de Tierra del Fuego el tema está en que para la circulación de los animales de la isla hacia el territorio argentino tienen que pasar por Chile, entonces es vital esa respuesta.

Dirigentes patagónicos y representantes de frigoríficos de la Patagonia a la salida de la Secretaría de Agricultura Gza. CRA

“El miedo que tenemos, con los cuatro frigoríficos que hoy están exportando, es con la exportación de ovinos; ya hemos tenido problemas en el pasado inclusive hasta con la lana”, añadió Lavayen.

La cuestión técnico sanitaria está básicamente en que en Agricultura y Senasa señalan que el hueso plano sería con pH, con todas las inocuidades garantizadas, pero para los dirigentes la incertidumbre continúa a exactamente 30 días de que la prórroga finalice.

Las entidades de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sur de Buenos Aires aseguraron que este tipo de medidas incosultas “menosprecian años de trabajo conjunto” y ponen en riesgo el estatus logrado, sin garantizar beneficios reales para los consumidores.

“Mientras el asado en las carnicerías bajó solo un 6%, para los productores se generó un parate tremendo", señaló Lavayen Shutterstock - Shutterstock

“Mientras el asado en las carnicerías bajó solo un 6% [tras la polémica que se generó por el futuro de la barrera], para los productores se generó un parate tremendo. No hay compras prácticamente de hacienda general ni terminada, los que tienen maíz también están con muchas dudas. Porque esto si se demora en el tiempo es todo un problema. El precio de la carne no va a bajar porque hay otros factores, otras variables como el 20% de zona desfavorable, sueldos y servicios más elevados. Todo este tiempo que pasa es un problema. Nos dijeron que hasta que no haya respuesta de los países consultados, aunque la prórroga de la normativa venza no se va a modificar nada. Igualmente no va a quedar como antes; debería ser una nueva resolución que solo permita ingresar el asado”, dijo el dirigente.

Lo que les llama la atención a los patagónicos es que por una presión que no saben de dónde viene, se genere tamaño problema por el ingreso de un corte como asado, donde los beneficios son escasos para el consumidor, según indicaron.

“No entendemos que por un corte se produzca esta movida política. Les dijimos por qué no se va liberando de la vacunación como está haciendo el mundo, prácticamente el 80%, porque quedan solo seis países con vacunación ¿Por qué no se imita a lo que está haciendo hoy Brasil, Bolivia mismo de ir liberando las vacunaciones?“, remarcó.

En este nuevo escenario, Lavayen indicó que, si bien hay buen diálogo con el Gobierno, “las respuestas concretas no están”: “Hoy plantean esto del asado porque la OMSA lo permite, pero este organismo internacional no habla de riesgo cero, sino que de insignificante, no es lo mismo”.

“Nos pidieron que tengamos paciencia hasta que llegue la respuesta de los países y, si los países aceptan, cambiarían esa resolución y dejarían solo para el hueso plano o sea, para el asado, como único corte”, finalizó.

El reporte de los patagónicos

En un documento que presentaron al Gobierno argumentaron, por un lado, el impacto en los mercados internacionales: “La flexibilización podría obstaculizar las relaciones comerciales con países que exigen estrictamente carne proveniente de zonas sin vacunación, como Chile y Estados Unidos. A pesar del reconocimiento de la OMSA desde 2014, la Patagonia aún no ha conseguido el aval de estos mercados justamente por temores sanitarios respecto al movimiento de carne desde el norte del río Colorado”.

Por otro lado, remarcaron el riesgo sanitario que implica, donde, según el Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA), la vacunación puede enmascarar brotes activos de la enfermedad, dificultando su detección. “Por ello, permitir el ingreso de productos desde zonas vacunadas podría exponer a la ganadería patagónica — no inmunizada — a un virus con alto impacto económico y productivo”, dijeron.

Aseguraron que, de seguir con esta flexibilización, llevaría a un retroceso en el desarrollo regional. “Desde que se dejó de vacunar en Patagonia Norte A en 2013, la región retuvo más de 100.000 cabezas de ganado que antes eran enviadas al norte para completar su ciclo. Esto permitió aumentar los niveles de faena local, mejorar la cadena de valor y generar más de US$150 millones anuales en ingresos, principalmente para pequeños y medianos productores”, detallaron.

Las entidades aseguraron que la apertura al ingreso de carne con hueso desde zonas vacunadas no redunda en menores precios para el consumidor: “La medida solo beneficiaría a frigoríficos del norte del país, sin trasladarse al mostrador patagónico”.

Solicitaron la derogación de la resolución y reclamaron al gobierno nacional avanzar hacia una unificación del estatus sanitario del país sin vacunación.