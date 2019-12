El presidente de la Sociedad Rural Argentina dijo que la medida tendrá "un impactó muy importante" Fuente: Archivo - Crédito: Archivo-Hernán Zenteno

14 de diciembre de 2019 • 09:03

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, señaló hoy que el aumento de retenciones que dispuso el Gobierno "tendrá un impacto muy grande para el productor" y cuestionó al flamante presidente, Alberto Fernández, por no haber consultado con el sector.

"Cuando [Alberto Fernández] era candidato dijo que nos iba a consultar, y eso no ha sucedido. Con el ministro [ Luis Basterra] nos juntamos el jueves y no nos comentó nada", señaló Pelegrina en declaraciones a Radio Mitre.

"Es una medida aislada y todavía no conocemos nada del paquete económico completo. Hay una cantidad de gastos improductivos que hay que revisar antes", consideró.

El Gobierno decidió cerrar hoy el registro para declarar las exportaciones de granos y subproductos y aumentar las retenciones, una resolución publicada esta mañana en el Boletín Oficial.

En la Resolución 196, el ministro de Agricultura Luis Basterra suspendió para el próximo lunes cualquier registro de venta al exterior.

Por otra parte, en el Decreto 37, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Basterra, se dejó sin efecto el esquema de retenciones de 4 pesos por dólar exportado. Pero, en cambio, ahora se pagará una tasa fija de 9%.

Luego de ser electo, el presidente indicó que "en la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo".

"Me encantaría no cobrar retenciones, pero le hubieran dicho a Mauricio Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal. Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía, pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos", dijo en una entrevista.