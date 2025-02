Imágenes impactantes: en Brasil los productores tiran millones de kilos de alimentos por los bajos precios

Una gran preocupación comenzó a generar la cantidad de alimentos desperdiciados en las últimas semanas en Brasil, después de que cientos de agricultores no encontraran ubicar su producción en las góndolas a valor del mercado, según dijeron. Y esto viene pasando con papa, tomate, cebolla, sandías y la papaya. Ante una sobreoferta y valores muy bajos que no cubren los costos productivos, las imágenes muestran a miles de kilos tirados. Entre otros lugares esto pasa en el Estado de San Pablo.

“Varios videos que muestran a la gente de la agricultura tirando la comida para mantener el precio alto se están viralizando en las redes sociales. El objetivo es manipular la oferta y la demanda causando escasez. Resultado: el precio sube. ¿Y quién paga la cuenta? Tú”, consignó un usuario de redes sociales que se hizo eco de la situación.

Decenas de kilos de cebolla que se tiraron

Simone Silotti, productora agropecuaria y creadora de “Haz un bien increíble” — proyecto que vincula agricultores con instituciones que colaboran con personas en situación de vulnerabilidad —, dijo a LA NACION que los alimentos que más se están tirando son las hortalizas en general. Ahora, por la época, se están tirando el tomate, cebolla, morrones o mamones -papaya. “Desafortunadamente, es verdad”, aclaró sobre lo que sucede en ese país.

A finales del año pasado, contó, los productores de tomate también llevaron adelante un operativo similar al tirar toneladas de la hortaliza para mejorar el precio. Las imágenes se hicieron virales en ese país, donde superaron en millón de visitas por la magnitud de la situación y el contexto económico de Brasil.

“Todo es costo. El transportista viene aquí y tiene un costo. La única cosa que el productor no tiene es margen, no tiene margen. El mercado sí tiene margen. Nosotros quedamos con perjuicios [económicos]”, indicó Marcelinhoo Theodoro, un productor de pimentón quien tuvo que tirar decenas de kilos por falta de precios, en uno de los videos que se viralizaron.

Un productor de pimentones cuenta la situación

“Qué cosa linda este pimentón colorido, pero no está teniendo mercado en Brasil por tres factores: no se está vendiendo, hubo un aumento significativo en el cultivo de pimentón colorido, y el brasileño está descapitalizado. Está todo mal”, puntualizó, uno de los agricultores que tuvieron que tomar la drástica decisión. Además, remarcó que el tomate está sufriendo un contexto similar. No obstante, el que tuvo una reacción positiva fue el pepino japonés, pero el resto de las verduras y hortalizas están mal.

“El precio que están pagando hoy es de 2 reales por kilo de pimentón colorido. Este mismo pimentón colorido va a llegar al supermercado y en la ciudad va a costar entre 18 a 20 reales el kilo. El margen es muy grande, y el brasileño está descapitalizado. Ahí está el motivo de lo que está pasando. El productor va a tener que retirar ese pimentón del mercado o va a tener que dejar todo en la planta. Es lo que está pasando”, puntualizó el agricultor.

Otra desoladora imagen dejó al descubierto a los productores de tomates, quienes manifestaron que estaban tristes porque en las góndolas el kilo de tomate para los consumidores estaba por encima de los 7 reales, mientras que los valores que a ellos les pagan es inferior.

El tomate que tiraron los productores ante la falta de precios

“Si los mercados bajaran un poco el precio, los consumidores consumirían más y evitarían que sucediera esta situación de tener que jugar con el tomate [tirarlo]. Compartí este video para que le llegue a una cantidad máxima de personas posibles para que entienda lo que está pasando en la agricultura brasileña”, sintetizó.

En este escenario, según reveló hoy Reuters, la actividad económica de Brasil creció un 3,8% en 2024. Los datos se desprenden de un informe del Banco Central local, marcando otro año de crecimiento que superó sistemáticamente las expectativas en la mayor economía de América Latina.

El resultado se produjo tras una caída desestacionalizada del 0,7% del índice IBC-Br en diciembre con respecto al mes anterior. Así también indicaron que se esperaba que el índice, un indicador adelantado del Producto Interior Bruto (PIB), se contrajera un 0,4%, según los economistas encuestados por la agencia Reuters.

La cebolla que se tira en Brasil

Un camión descarga cebollas para tirar por la oferta y demanda brasileña

LA NACION