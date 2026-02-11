Expoagro: los drones tendrán un protagonismo sin precedentes

En Expoagro la tecnología de vanguardia será protagonista y contará con renovados debates dentro del sector. El 11 de marzo, a las 10, se llevará a cabo la jornada ¡Eureka! Drones: el conocimiento que inspira y genera soluciones en el anfiteatro ArgenINTA, donde voces autorizadas harán un diagnóstico de las aeronaves que, lejos de ser sólo una curiosidad, configuran hoy el mapa productivo argentino.

Bajo el lema “Drones en el agro, del potencial a la implementación real en campo”, en la charla disertarán Emanuel Visentini, coordinador de la Red Nacional de Drones del INTA; Sol Bravo (Tekron); Valentín Nicola (Bidcom), María Ducret (RUS Agro) y Matías Oitana (XAG Atlas). La moderación estará a cargo del experto Eugenio Lobo.

En la jornada se revisarán experiencias prácticas, casos de éxito, oportunidades y consejos para quienes estén evaluando incorporar esta tecnología, y una mirada de los cambios que propone para el agro argentino y regional.

Visentini, quien coordina la Red Nacional de Drones INTA, destacó que este implemento "pasó de curiosidad a herramienta de capital” Expoagro

Como experto en pulverización y tecnología de precisión, pero además piloto de drones y consultor sectorial, Eugenio Lobo aseguró que “el fenómeno dejó de ser una novedad y entró en una etapa de adopción operativa”, un cambio acelerado del que fue testigo y partícipe.

“Hace tres años, la gente se acercaba en Expoagro y me preguntaba qué eran. Hace dos años, cuánto costaban y qué se podía hacer. El año pasado, ya me contaban sus experiencias con servicios de terceros o con el propio, y hoy creo que nadie desconoce la tecnología. Hay muchos usuarios sorprendidos con su potencial”, expresó.

En la misma línea, Visentini, quien coordina la Red Nacional de Drones INTA, coincidió en que ese implemento “pasó de curiosidad a herramienta de capital” y destacó que “el productor, que históricamente conquistó el suelo, entendió que también puede conquistar el cielo para operar donde la máquina terrestre no llega".

Entre sus ventajas específicas, Visentini puntualizó el “cero pisoteo”, que permite recuperar entre el 2% y el 5% del rinde perdido, y la “independencia del piso”, ya que estas naves permiten entrar a los lotes cuando se tornan inaccesibles, por ejemplo tras un período de lluvias. También ofrecen potencialidades en cuanto a la visión y el análisis de datos, sobre todo en los casos de monitoreo.

Durante la jornada se mostrará “cómo piensan” esas aeronaves, de la mano de sistemas de inteligencia artificial ya incorporados que procesan en tiempo real lo que registra durante el vuelo y recopila toda la información a su alrededor.

El 11 de marzo a las 10 se llevará a cabo la jornada de drones Expoagro

Lobo expresó que en el agro argentino, la incorporación tecnológica generalmente es impulsada por los contratistas y prestadores de servicio, que cubren todas las actividades y regiones del país y no es esta la excepción: “Hay pioneros que usan drones desde hace ya mucho tiempo. Este año se va a expandir y generalizar su uso”.

Visentini agregó que, en paralelo, vislumbran también una tendencia entre los productores, que suelen comprar equipos propios y delegar su operación a los más jóvenes de la familia: “Esto integra el negocio y lubrica el roce entre la tradición y la nueva era digital“.

El futuro, dijeron, será un esquema de convivencia con otros sistemas productivos, incluso con “enjambres” de drones operados en paralelo por un único piloto. “Pero hasta entonces, el mayor desafío para productores y contratistas es la capacitación y la búsqueda de capital humano”, finalizó Lobo.