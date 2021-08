Brucelosis: el Senasa le contestó a los productores del norte que resisten un plan

Luego que productores agropecuarios del nordeste del país manifestaran su oposición al plan de Brucelosis que lleva adelante el Senasa, el organismo sanitario señaló que el programa se viene ejecutando con un buen nivel de acatamiento a nivel país.

En este sentido, Ximena Melón, directora nacional de Sanidad Animal del organismo, explicó que prácticamente el 80% de los productores bonaerenses y el 70% en Córdoba, La Pampa y San Luis ya lo han ejecutado. “Asimismo, prácticamente el 60% de los productores santafesinos y cercanos también a estos valores las provincias del sur de la Argentina”, afirmó.

Los productores, en particular entrerrianos y correntinos, están en desacuerdo, no con la erradicación de la enfermedad, sino con el programa implementado por el Senasa porque aducen que el plan no tiene en cuenta las distintas realidades del país. En este sentido, las entidades de Entre Ríos y Corrientes elaboraron propuestas propias que contemplan situaciones particulares de cada región.

En este contexto, Melón contó que el primer plazo a cumplir del programa era el de los campos de más de 300 vacas, donde “el nivel de cumplimiento es muy alto y sigue subiendo en las provincias que reúnen la mayor parte de la ganadería”.

Según dijo, la normativa de Senasa “no exige sangrar la totalidad de las vacas y los toros”. Destacó: “El productor de cría y ciclo completo puede hacer un muestreo, es decir sangrar solo una parte de sus vacas y la totalidad de los toros. No será necesario repetirlo anualmente. Si los resultados son todos negativos, obtiene la certificación oficial de predio negativo, puede mover a exportación y descarta la infección en su campo. Como ejemplo, un campo de entre 200 a 300 vacas debe muestrear solo la mitad, no muestrea a las vaquillonas y sí a los toros. El costo total por única vez no es mayor al valor de un ternero”.

Datos de avance de serología para DOES al 24/08/2021 del plan Nacional de Control de Brucelosis 2021

“Cuando la prevalencia tiene los valores que hay en nuestro país y que es similar en todas las provincias (entre 10% y 12% de campos infectados y dentro de cada campo menos del 1% de los animales) la medida recomendada por la Organización de Sanidad Animal (OIE), implementada por los países y exigida por los países compradores, en este caso China, es la identificación de establecimientos positivos (a través de la DOES) para poder sanearlos. El muestreo para la DOES se realiza una única vez, no requiere repetir anualmente para enviar a China”, añadió.

El plan alternativo y, argumentan, mejorador que proponen las entidades entrerrianas es similar al que se implementa en el Uruguay. Ante esto, el Senasa señaló que “la situación sanitaria y la prevalencia de Uruguay es completamente diferente” a la de la Argentina.

“Por ello la estrategia de erradicación es distinta y las medidas que le exige China para exportar también son diferentes, aunque no menos exigentes. Uruguay presenta valores de prevalencia de predios infectados del 1% y dentro del predio del 0,01 al 0,04% de animales infectados”, aseguró la directiva.

Por último, remarcó que “un plan mejorador debe dar cumplimiento como mínimo a las medidas del plan oficial nacional y agregar acciones mejoradoras. No es alternativo ni puede ser que ofrezca menos medidas que el oficial”.

LA NACION