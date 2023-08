escuchar

Apenas comenzaba a recomponer en algo el precio de la hacienda en pie que venía muy retrasado con respecto a la inflación, un nuevo cimbronazo en la economía argentina, la devaluación de ayer, hizo recalcular nuevamente los valores en el Mercado Agroganadero (MAG) en el partido bonaerense de Cañuelas, donde el precio promedio de la hacienda en pie escaló cerca de un 50%, con respecto al martes pasado. Según los expertos, este incremento se trasladará, sin duda, al consumidor hasta un 40% del valor del producto.

Vale recordar que fue solo hace unas semanas atrás que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el dólar maíz a $340, que aumentó el costo de la alimentación de la hacienda, pero, tras la abrupta devaluación del peso en más del 20% de ayer, esta una nueva realidad terminó de impactar en el sector.

Así, la suba fue estrepitosa: del martes pasado a hoy el precio del novillito liviano [de 380 a 420 kilos] pasó de $650 a $950 el kilo vivo [incluso algunos se cotizaron a $1000], casi un 50% que, según fuentes del sector, llevará esta tarde misma a cambiar las pizarras rápidamente en alrededor de un 40% hacia arriba para el consumidor. Solo hoy, en el MAG el alza fue próxima al 21% respecto del viernes pasado.

Hoy bien temprano, tanto consignatarios como frigoríficos consumeros y exportadores vivían con mucha expectativa cómo iba a arrancar esa plaza concentradora. Ya el primer lote a venta mostró una firmeza muy importante que se fue fortaleciendo a medida que las casas consignatarias avanzaban en sus subastas. “Los valores se van a seguir acomodando aun más en la semana, no me quedo con la suba de hoy”, dijo esta mañana Carlos Colombo, de la firma Colombo y Magliano.

En el Mercado de Hacienda de Cañuelas (MAG) el novillito liviano se pagó hasta $950 Mauro Alfieri - LA NACION

Para Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), el escenario que vive la actividad es muy complicado. A la sequía, el dólar maíz [que ya se acabó luego de que el dólar oficial lo superara con el corrimiento del tipo de cambio] ahora se suma “la devaluación, el dólar libre que están viendo los exportadores a futuro y la fuerte demanda de carne de los restaurantes que reciben turismo”.

“No hay que olvidarse de la sequía, nosotros sabíamos que en algún momento nos iba a impactar con la falta de hacienda. Esta suba del 50% se dio ahora, cuando nosotros pensábamos que iba a ocurrir en octubre, porque este 22% de devaluación activó todo. Este incremento va a ir al mostrador y no sabemos cuál es la suba de esta semana del precio del novillo. Y vamos a ver en dónde quedan los valores de la carne vacuna estos días como techo”, dijo a LA NACION.

Haciendo un promedio de las diferentes categorías de vacas y novillos más livianos, el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, Miguel Schiariti, dijo que el aumento giró en torno al 30% y fue algo más cauto con el incremento al consumidor y habló de hasta un 30% a partir de mañana. “El aumento de precios se va a sentir en los mostradores. El valor promedio de la carne en gancho (de la media res) va a estar en $1900 el kilo; por lo que el promedio de venta al público va a rondar mucho más″, explicó.

Para Schiariti, “el alza de dólar oficial hizo que los exportadores tengan mayor poder de compra, además de la menor oferta de hacienda y el aumento de la inflación día a día”.

En la actividad recordaron que, aun con el anterior aumento, la carne tenía un desfasaje con la inflación del 50%. Cuando se produjo esa recomposición parcial, enseguida funcionarios del Gobierno se hicieron presentes un par de días en el MAG para realizar un estricto control, aunque en la Secretaría de Agricultura señalaron que se trató de una visita normal y no una inspección.

Rumores de cierre

La suba de hoy no tardó en llegar a oídos del Gobierno. La Aduana informó por la mañana una suspensión de las exportaciones de carne vacuna por 15 días y luego salió al cruce el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, que dio otra versión. “Desde @Economia_Ar estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes”, apuntó Bahillo.

Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con la medida de trabar las ventas al exterior luego de un encuentro con los frigoríficos exportadores. “Luego de reunirse con Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), y Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Michel, director general de Aduanas, afirmó: ‘Estamos trabajando con el sector en un acuerdo de volumen y precios para el abastecimiento en el mercado doméstico y sostener las exportaciones’. Esta fue, en rigor, la comunicación que envió Aduana luego de un día cargado de idas y vueltas.

En este contexto, para el consultor ganadero Víctor Tonelli la situación es muy complicada: “¿Quién se va a sentar a dar precios justos [por el acuerdo] con este desorden? ¿Quién se puede sentar seriamente? Un disparate absoluto, mientras tanto la gente sin trabajo, todo mal. Era esperable que suceda esto, porque el desastre de ayer de ajustar el dólar terminó de romper lo último que faltaba. No sé en que termina esto, pero seguro no termina bien”.

“No hay una explicación racional que justifique esto salvo el desmanejo absoluto. Estamos todos desbordados y no es solo la carne, es todo, no hay negocio de nada, no hay proveedor que entregue mercadería, no hay industrial que pueda producir a un costo dado. Hoy estamos en un pozo que no se sabe la profundidad que tiene. En el MAG a partir de mañana se para la oferta y los precios pueden ser cualquier cosa”, agregó.