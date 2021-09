Un gremio cruzó a Kulfas por negar los despidos en los frigoríficos y amenazó con cortar rutas

SANTA FE.- Los trabajadores de la carne de esta provincia, que enfrentan despidos y suspensiones como consecuencia de la merma de la actividad frigorífica por la extensión del cepo a las exportaciones, no descartan la adopción de medidas directas, como el corte de rutas, en contra de la disposición del Gobierno.

Esto se conoce mientras hay conversaciones para tratar de reincorporar a los cesanteados luego de que el Sindicato de la Carne de Santa Fe denunciara que más de 150 personas perdieron su empleo desde el 1° del actual en esta provincia tras la prórroga de la restricción para las ventas al exterior. En esta línea, los trabajadores de la carne rechazaron las palabras del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que había negado los despidos.

“Todo se está evaluando. Les recuerdo que ya marchamos para que nos escuchen. En la ciudad capital fuimos y nos paramos frente al Ministerio de la Producción para que escuchen lo que el trabajador de nuestro sector está padeciendo por estos días por un capricho del gobierno nacional”, sostuvo en diálogo con LA NACION el secretario adjunto del Sindicato de la Carne de Santa Fe y trabajador del Frigorífico Recreo, José Viñuela.

“Los muchachos tienen una gran preocupación. Si esto se extiende, los que trabajan seguirán percibiendo menos ingresos por el cierre a las exportaciones. Y los demás, que fueron despedidos, ya no tendrán posibilidades de retornar”, agregó.

Viñuela no pudo ocultar su fastidio por los dichos de Kulfas, quien horas atrás dijo que los despidos anunciados en algunos frigoríficos exportadores de Santa Fe era una noticia “falsa”.

“Sinceramente nos da mucha bronca que nos mientan. Parecen estar empecinados con los trabajadores. Y todo pasa por ese tipo de animales (vacas de descarte o conserva) que le vendemos a China. Ellos y nosotros sabemos que a esa carne no la come nadie”, subrayó.

El trabajador también lamentó: “Con estas decisiones los únicos favorecidos son los países limítrofes que están encontrando mercados para exportar. Esto pasa con Uruguay, con Paraguay, con Chile. Acá parecen empecinados con los trabajadores”.

“Sinceramente, no sabemos qué puede pasar en nuestro sector si la medida se sigue extendiendo. Hay preocupación y bronca. Los trabajadores sostienen que si no vemos una solución a corto plazo hay que salir a las rutas. No queremos incomodar a nadie pero los trabajadores tienen familia, quieren trabajar, y así no podemos”, insistió.

Viñuela recordó que ya hubo ocho despidos en el frigorífico donde trabaja. “Eran obreros a prueba que se convirtieron en mano de obra especializada. Son todos de la zona. Les dicen que si el presente se modifica los podrían reincorporar. Pero ahora que el cepo sigue, lamentablemente no sabemos cuál será el futuro de esos obreros”, destacó.

El frigorífico Recreo, donde trabaja el sindicalista Viñuela, tiene 450 empleados, 400 directos y 50 contratados

Reconoció que esa planta, ubicada en la ciudad del mismo nombre, a pocos kilómetros al norte de esta capital, “tiene empresarios que todos conocen, que saben bien qué está ocurriendo”.

“Lamentablemente, esta decisión del gobierno nacional vino a complicar todo lo que se había logrado hasta el momento”, explicó.

Ante una consulta, dijo que el panorama es similar en establecimientos ubicados en otras partes de la provincia, como Casilda, Rafaela, San Jorge, entre otros. “Lo peor es que esos animales que no se exportan se están muriendo. Pero los frigoríficos no la procesan porque no hay demanda. La gente no come ese tipo de carne. Eso es lo que no entienden los funcionarios que dicen que poniendo el cepo a las exportaciones van a lograr que baje el precio interno. Lamentablemente, no razonan. Parecen empecinados con los trabajadores”, reiteró.

Por su parte, el titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe, Daniel Roa, sostuvo que hay algunas gestiones en marcha para evitar que el conflicto se extienda. “Hubo algunos contactos pero nada que nos permita suponer que se avanza hacia una solución”, confió a este diario.

Roa recordó que el cepo a la exportación ya produjo 150 despidos y peligran 10.000 puestos de trabajo en esta provincia. Y pidió al Gobierno que revea la decisión de extender las restricciones a la exportación de carne vacuna hasta el 31 de octubre próximo.

“Veníamos cobrando el 60% del salario, se redujeron turnos y la realidad marcaba que la producción que teníamos era de cinco semanas de faena, y en la mayoría de los frigoríficos estamos faenando cuatro días”, explicó el gremialista.

El sindicato dijo que se afectó el empleo en los frigoríficos Recreo, Rafaela Alimentos, de Casilda, y Black Bamboo, de Venado Tuerto.

Recordó que desde 2006 y hasta 2015, cuando se aplicó la misma medida de restricciones a las exportaciones de carne vacuna, se perdieron más de 15.000 fuentes de trabajo.

Para Roa, “la medida fracasó y hay que revisarla, ya que tenía como principal objetivo bajar el precio de la carne y que haya más oferta, algo que no sucedió”.

“Hoy nos encontramos sin nuestro puesto de trabajo y la situación se agudizará mientras vaya pasando el tiempo si no se modifica la resolución vigente y se permiten otras propuestas y alternativas que venimos planteando desde que comenzaron las restricciones para exportar”, puntualizó.