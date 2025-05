“Haga Patria y saque las retenciones”: el gobernador de Córdoba le pidió a Milei un gesto hacia el campo y redobló una apuesta

En una nueva edición de Jonagro, la Jornada Nacional del Agro organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó fuertes definiciones en favor del campo y exigió al presidente Javier Milei una “baja continua de las retenciones”. Dijo: “Haga Patria y saque las retenciones”. También pidió, ante el reclamo del Gobierno de que las provincias reduzcan impuestos, que “primero empiece por casa”.

“Las malditas retenciones han sido uno de los peores impuestos y, sin lugar a dudas, una de las peores medidas que puede tomar un país. En la mayoría de los lugares claramente a las exportaciones se las ayuda; acá se las castiga. Pensemos lo que sería la Argentina sin retenciones”, señaló el mandatario provincial en un encendido discurso.

Llaryora remarcó el rol fiscal del campo y criticó el trato desigual que recibe Córdoba en relación con otras provincias. “No todas las provincias pagan retenciones. Hay otras que tienen regalías. Córdoba no. Córdoba paga retenciones. Cualquiera de todos los impuestos que van hacia la producción, Córdoba lo sufre directamente, impuesto al cheque entre otros”, explicó.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora junto a el presidente de CRA, Carlos Castagnani CRA

“Piensen que el otro año Córdoba aportó US$3500 millones y, en los últimos años, más de US$40.000 millones ¿Saben lo que sería Córdoba con ese dinero no en manos del Estado, sino en manos de ustedes, los productores?”, preguntó. “Nuestros pueblitos del interior habrían crecido, habría más inversión y estaríamos produciendo alimentos para muchísimas más millones de personas”, agregó.

En diálogo con la prensa, redobló la apuesta del Gobierno que le había pedido a las provincias bajar impuestos, y dijo: “Haga Patria y saque las retenciones. En definitiva, en el sector rural cordobés los impuestos inmobiliarios van todo al fondo de desarrollo agropecuario, que en conjunto con la Mesa de Enlace lo que hacemos es ponerlos en las obras. Ahora ellos [por el gobierno nacional] siguen quedándose con las retenciones que, por supuesto, no se coparticipan. Pero no quiero que se coparticipen, quiero que se saquen para que esa plata esté en manos de nuestros productores y muevan el empleo, la productividad y la industria".

En su discurso, LLaryora sostuvo: “La nueva agenda no puede volver atrás en materia de retenciones. Hay que ir hacia una baja continua. Ya lo hemos planteado con los gobernadores de la región centro y lo volveremos a hacer próximamente” CRA

“Que el Gobierno primero empiece por casa. Es responsabilidad fiscal ir a la baja de las retenciones para ser un país más productivo y no fundir los sectores. El agro ya no puede más”, añadió.

“El otro día lo escuché a Milei hablar que iban a levantar las retenciones, están locos. No creo sinceramente que el Gobierno piense en retrotraerlas, sería un error total, no lo necesita y sería un error total. Tal vez fue una frase para buscar una liquidación temprana, pero sería un error total. Las retenciones tienen que ir para abajo, y dentro de los impuestos que dicen que van a bajar, que bajen los DEX. Hay que bajar las retenciones, de la misma manera que nosotros en el campo, por ejemplo, aceptamos que el impuesto [inmobiliario] vaya totalmente destinado al sector”, agregó.

Para el mandatario cordobés hay que sentarse en una mesa para ir a un sistema tributario a la baja, pero coordinado. “Pero no con viveza criolla, serio, porque si no pasa como con las retenciones y con otros impuestos que hoy no se están cumpliendo, por ejemplo, la ley de los combustibles, que parte de ese impuesto tendría que venir para reparar las rutas y están totalmente destrozadas. Sé que el Gobierno está en campaña en Capital y necesitan como una declaración de ese sentido. Pero en un momento hay que sentarse en serio y decir cómo vamos a financiar y no con chicanas de campaña“, agregó.

Reclamó mayor protagonismo del Congreso. “Es importante que todos los espacios políticos definan una estrategia. Si el Gobierno no lo hace, el Congreso debe expresarse rotundamente”, pidió. Criticó la exclusión de los gobernadores de los anuncios fiscales. “Cuando se bajan impuestos coparticipables están bajando con parte de lo nuestro. Por ahí no te invitan a la foto, y está mal. Tendrían que invitarte también”, dijo con ironía.

Llaryora también llamó a no perder de vista la agenda internacional en materia de producción sustentable. “Nuestro país hoy niega el cambio climático; nosotros en Córdoba no. La agenda 2030 en Córdoba sigue vigente. Y no es un tema menor”, alertó.

Advirtió que, sin medidas adecuadas, la Argentina perderá competitividad y mercados. “Aunque logremos un dólar competitivo, estamos perdiendo el signo de los tiempos. El mundo va hacia la economía circular, la trazabilidad, la sustentabilidad. Y si no lo entendemos, nuestros productos se venderán en mercados de segunda o tercera categoría”, afirmó.

Otros temas

“Tenemos que empezar a hablar de una agenda de infraestructura. La Hidrovía está parada y el costo logístico es tremendo. No hay un plan federal en serio. Seguimos moviendo todo en camión, y así el flete te mata la estructura del negocio”, agregó.

También insistió en la necesidad de invertir en sistemas de riego y canales pluviales para enfrentar eventos climáticos extremos: “La Argentina es un país con agua. Tenemos que aprovecharla para riego, y pensar dónde poner canales o lagunas de retardo. Prefiero el agua en un canal que en un campo inundado”.

Finalmente Llaryora remarcó la urgencia de desarrollar seguros agropecuarios. “No puede ser una ruleta rusa. Te va mal una o dos cosechas y te fuiste ¿Puede un país cuya actividad central es la producción agropecuaria no tener seguro? La emergencia agropecuaria es una gota en el mar”, concluyó.