“Malditas retenciones”: Rogelio Frigerio le dijo al Gobierno que bajar los derechos de exportación debe ser una prioridad

Mientras el Gobierno busca ordenar la macroeconomía, desde las provincias reclaman ser parte activa de ese proceso y piden avanzar en políticas fiscales de largo plazo para los productores. En una nueva edición de Jonagro, la Jornada Nacional del Agro organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que se realiza en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres, y de Corrientes, Gustavo Valdés, expusieron políticas concretas de apoyo al sector productivo y coincidieron en la necesidad de una reforma fiscal más equitativa, mayor competitividad y diálogo con el Poder Ejecutivo nacional.

Los mandatarios pusieron sobre la mesa su visión sobre la importancia estratégica del agro y el rol de los estados provinciales en el desarrollo productivo.

Para Frigerio, “la clave en la política es escuchar un poco más”. Aseguró que en su gestión el vínculo con el campo se fortaleció desde el inicio. “Creo que en 18 meses de gestión hemos tenido más reuniones con los representantes del campo que en los últimos 20 años en nuestro país. Porque está claro para nosotros que la clave en la política y la clave para los políticos es escuchar un poco más”, expresó.

Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Castagnani (CRA) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Pilar Camacho

Frigerio destacó el aprendizaje constante que le brindan las exposiciones rurales y mencionó medidas concretas tomadas tras escuchar a los productores: “Arranqué en una exposición rural y planteé una política que era destinar el 50% del impuesto inmobiliario rural a los caminos rurales. Un productor me dijo: ‘¿Y por qué no el 100%?’. Bueno, este año vamos a destinar el 100%”.

También enumeró acciones para simplificar trámites y facilitar el trabajo rural. “Eliminamos la guía, hoy tenemos un documento único de tránsito que agiliza muchísimo los procesos y respeta el tiempo del productor”, explicó y añadió: “El productor necesita tiempo para andar todos los días en su campo viendo cómo mejorar la competitividad y pelear contra la voracidad fiscal del Estado, sin duda”.

Frigerio subrayó la caída de recursos: “El año pasado tuvimos una tormenta perfecta. En Entre Ríos cayeron en términos reales 23% los ingresos de la provincia y nunca estuvo en la cabeza de los gobernantes aumentar los impuestos y de hecho los bajamos y el impuesto inmobiliario rural lo aumentamos por debajo de la inflación. Hicimos un esfuerzo enorme para que, por lo menos una vez, el peso de la crisis no recaiga sobre la espalda de los productores. Y este año estamos haciendo un posgrado de gobernar sin plata y lo estamos aprendiendo. Nunca la variable es aumentar la presión sobre los que producen, los que dan empleo con esfuerzo personal”. Se mostró esperanzado con el rumbo nacional: “El Gobierno está dando la pelea contra el déficit, y eso por lo menos da para un voto de confianza”.

Sobre el federalismo, remarcó: “Hoy las provincias son responsables de la salud, la educación, la seguridad, la Justicia y crecientemente la infraestructura. Es necesario sentarnos con el Gobierno y acordar cómo se distribuyen los recursos”.

En cuanto a las retenciones dijo que se ha puesto al frente con otros gobernadores en contra de las “malditas retenciones”. Remarcó: “Esperemos que el Gobierno entienda que en este camino y en esta política que han manifestado de darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción no puede haber otra prioridad que bajar las retenciones. Y estamos seguros que el gobierno nacional nos escucha y va a ir por ese camino, por supuesto, cuidando el equilibrio de las cuentas públicas“.

Solicitó avanzar en un nuevo pacto fiscal federal y cerró con una visión de largo plazo: “Si realmente queremos transformar la Argentina y que el sector privado sea el puntal del desarrollo, tenemos que dialogar y consensuar un camino”.

La Patagonia, presente

Por su parte, el gobernador de Chubut puso el foco en la necesidad de dejar de lado las ideologías para avanzar hacia consensos básicos. “Estamos en una discusión preideológica: bajar la inflación, equilibrio fiscal. Lo mismo que estamos planteando desde las provincias”, sostuvo Torres.

Se refirió a la situación compleja de su provincia, especialmente en la ganadería ovina: “Tuvimos nevadas sin precedentes. Seguimos siendo la provincia con el mayor stock ovino del país, pero viene bajando sistemáticamente”.

Para Ignacio Torres, gobernador de Chubut, “ninguna actividad es viable si es antieconómica y para hacerla competitiva necesitamos una revolución de competitividad” Pilar Camacho

Ante ese panorama, impulsó medidas de alivio fiscal: “Eximimos el impuesto inmobiliario rural, bajamos Ingresos Brutos y eliminamos tasas insólitas como la del zorro”. Y agregó: “Ninguna actividad es viable si es antieconómica. Para hacerla competitiva necesitamos una revolución de competitividad”.

Para Torres, la infraestructura es un factor clave: “¿Cómo vamos a lograr exportar más si nuestras rutas y puertos están hechos un desastre?” Señaló la necesidad de una reforma fiscal profunda: “Tiene que ser menos regresiva, menos distorsiva y menos centralista”.

Además, reclamó una distribución más equitativa del gasto público: “Somos un país federal en los papeles, pero profundamente centralista a la hora de ejecutar los recursos. La mitad de las divisas se generan en la Patagonia Sur, donde los productores hacen patria en campos de frontera”.

Cerró con un mensaje optimista: “Veo una esperanza para nuestro país porque ya no es tabú discutir ciertas cosas. Tenemos la responsabilidad generacional de trazar un camino con políticas de Estado que no pongan en duda la importancia de la Argentina productiva”.

Corrientes

A su turno, el gobernador de Corrientes remarcó la centralidad del agro en su provincia: “En el ADN correntino está el campo, no hay otra cosa. Si el gobierno no siente el campo, quiere decir que no es gobierno en Corrientes”.

Frente a desafíos climáticos extremos, como inundaciones e incendios forestales, el mandatario destacó la resiliencia de la producción local y el acompañamiento estatal. “Durante los incendios vimos que tenemos que seguir evolucionando y ser receptivos. Largamos cursos de inseminación artificial, que los productores aprovecharon inmediatamente para mejorar el rodeo”, contó Valdés.

Para Valdés, Corrientes es una de las provincias con menor presión fiscal del país Pilar Camacho

En cuanto a política fiscal, Valdés detalló: “Tenemos un fondo fiduciario que va 100% al campo. Y por cada peso recaudado la provincia aporta tres más. El Tesoro financia los recursos del campo porque le tenemos que dar competitividad”.

Además, impulsó cambios para potenciar la industria: “Cambiamos la ley y el impuesto de la mera compra va ahora al desarrollo de la industria cárnica. Corrientes tiene 5 millones de cabezas de ganado y produce 1,5 millones de terneros al año. Pero no se nos cuenta como exportadores porque la carne sale por otros puertos”.

Agregó: “Lanzamos el plan palta y comenzamos a sustituir mandioca por limón con productores chicos. Un ganadero de 40 hectáreas nos dijo que hizo 100 millones [de pesos] vendiendo limones y quiere seguir creciendo con riego. Éxito total”.

Valdés enfatizó que Corrientes es una de las provincias con menor presión fiscal del país y que el desarrollo requiere planificación: “La yerba mate es producto de un plan del Estado que comenzó hace 100 años. El Estado tiene que estar presente, no importa de dónde vengan los recursos”.