Belkis Martínez 19 de mayo de 2020

Un productor de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, sufrió el robo de la máquina de ordeñe en su campo y tamberos de todo el país decidieron iniciar una colecta para ayudarlo. Hoy, los productores lecheros que están encabezando la recaudación ya tendrían el dinero necesario para adquirir el nuevo equipo para el productor.

El fin de semana pasado, Rodrigo Pizzinelli envió un mensaje a un grupo de WhatsApp donde hay tamberos de todo el país. Allí contaba que había sido víctima de un robo y que por ese motivo ponía en venta las 14 vacas y las 25 ovejas que tenía en su establecimiento ya que no podía costearse un nuevo equipo.

Ante la situación que atravesaba Pizzinelli, productores lecheros de todo el país decidieron iniciar una campaña solidaria que incluyó la intervención de varios colaboradores dispuestos a hacer una donación para comprar una máquina de ordeñe portátil para dos vacas y ayudar al productor a recuperarse de la pérdida.

"Me encontré con que me faltaba la máquina de ordeñe de dos bajadas, portátil, que tenía para ordeñar y con tres vacas Holando y Jersey a medio carnear. Así que tomé la decisión con mi mujer y mis hijos de vender todo: las vacas, los terneros y las ovejas que están pariendo, todo", dice una parte del mensaje con el que manifestó el productor su situación.

"Yo me dedico a vender leche desde hace un tiempo y la verdad me iba bastante bien, pero con esto he decidido dejar todo. Así que, vendo 14 vacas entre Holando y Jersey, más 25 ovejas, algunas recién paridas; dos carneros, 12 terneros entre Holando y Jersey (son 6 machos y 6 hembras). Por todo pido 800.000 pesos. Desde ya muchas gracias y disculpen la molestia", cierra el mensaje que conmovió a los productores.

Ante la situación de su vecino, Francisco "Pachy" Tamborenea le contó a LA NACION que tras leer el mensaje se comunicó con el pequeño productor a quien le consiguió que en un tambo cercano le ordeñaran las vacas.

"Yo soy representante de los tamberos de la zona de Bolívar y a él (a Pizzinelli) no lo conocía. A raíz de esto, hablé con dueños de tambos y entre todos estamos tratando de ayudarlo. Vamos a poner cerca de 2000 pesos cada uno para adquirir la máquina que está armando un mecánico en Santa Fe", añadió Tamborenea.

La máquina de ordeñe que tienen pensando comprar los productores cuesta al rededor de $50.000, mientras que las pérdidas por el ganado faenado ascienden a los $150.000.

Apremiado por la situación, ya que alquila el campo que trabaja, el productor lechero había decidido deshacerse de todo para salir a buscar trabajo en algún otro campo de la zona. "En un momento de bronca y angustia comenté lo que me había pasado en el grupo", dijo el productor a LA NACION.

"El 50% de los tamberos en la Argentina no son dueños de campos, alquilan y con el tiempo fueron armándose (un establecimiento) o se quedaron con un tambo porque el dueño decidió cerrar. No son productores oligarcas, como se dice, son gente que emprendió. A ese chico esta situación lo agarró empezando", advirtió Tamborenea.

"Estoy muy agradecido con toda la gente que se ha acercado a brindarme una ayuda sin conocerme, la hemos pasado muy mal todos estos días. Yo, sin la máquina que me robaron y la carneada de los animales, para mí significa una pérdida muy grande. Crío a mis seis hijos con esto que hago", dijo Pizzinelli.